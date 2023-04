Diese schnelle Frühlingspasta mit Chili-Brösel schmeckt gut auch ohne viele Schnörkel

Von: Sandra Keck

Einfache Rezepte, wie diese Frühlingspasta mit Chili-Bröseln, sind in jeder Jahreszeit gefragt. © Einfach Tasty

Diese vegetarische Pasta läutet mit ihren knackig, grünen Zutaten den milden Frühling ein. Die scharfen Chili-Panko-Brösel sorgen für zusätzliche Hitze.

Was diese Pasta mit Frühling zu tun hat? Ich würde mal behaupten eine gewisse Leichtigkeit, einen Hauch Frische (dank der Zitrone) und vor allem grüne Farben. Wir verwenden Frühlingszwiebeln, knackige Zuckererbsen und zarten Babyblattspinat. Du kannst das Gemüse aber natürlich deinem eigenen Geschmack anpassen. Der Clou: anstatt Parmesan gibt es bei uns knusprige Chili-Brösel on top! Das gibt der Pasta noch das berühmte „gewisse etwas“. Lass dich überzeugen.

Bei dir kommt öfter Pasta auf den Tisch? Wie wäre es dann mit einer schnellen Chicken-Fajita-Pasta, die in einem Topf zubereitet wird (Neudeutsch: One Pot Pasta)? Falls dir das Rezept nicht schnell genug ist, dann aber bestimmt eine leckere Pasta in Paprika-Frischkäse-Sauce, die du dir auch noch abends schnell machen kannst.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Chili-Brösel:

15 ml Speiseöl

1 Chilischote, fein gehackt

40 g Panko-Paniermehl

1 TL Salz

Frühlingspasta:

20 ml Speiseöl

40 g Frühlingszwiebeln, in Ringe

150 g Zuckerschoten

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

120 g Babyspinat

200 ml Schlagsahne

0,5 Bio-Zitrone, Abrieb

400 g Linguine, gekocht (entspricht etwa 200 g roh)

40 g Parmesan, gerieben

Die Zubereitung geht ganz schnell:

Linguine nach Packungsanleitung in Salzwasser zubereiten. Für die Chili-Brösel: Speiseöl in einer kleinen Pfanne erhitzen. Chili, Panko und Salz zugeben und bei geringer Hitze braten, bis die Semmelbrösel leicht gebräunt ist. Beiseite stellen. Für die Frühlingspasta: In einer zweiten Pfanne Speiseöl erhitzen und Frühlingszwiebeln und Zuckerschoten kurz anbraten. Salzen und Pfeffern. Gewaschenen Babyspinat zugeben. Mit Schlagsahne ablöschen und mit Zitronenabrieb aromatisieren. Tropfnasse, gekochte Linguine und Parmesan unterheben. Auf tiefen Tellern anrichten und mit reichlich Chili-Bröseln bestreut servieren. Guten Hunger!

Diese Frühlingspasta mit Chili-Bröseln solltest du unbedingt ausprobieren. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty