Spar den Weg zum Bäcker, die Flammkuchen-Fächerbrötchen sind selbstgemacht doppelt lecker

Von: Sandra Keck

Perfekt für die Grillparty oder für dein nächstes Picknick! Das Rezept für Flammkuchen-Fächerbrötchen gibt es hier. © Einfach Tasty

Außen knusprig, innen fluffig und in weniger als 20 Minuten fertig. Die leckeren Flammkuchen-Fächerbrötchen sind perfekt für Picknick, Partybuffet oder Snack.

Die Kombination aus Crème fraîche, Speck und Zwiebel ist gelernt und schmeckt einfach immer gut. Egal ob als Füllung einer Flammkuchen Calzone oder als Topping eines Low Carb Flammkuchens - ein wahrer Geschmacksgarant, der bei allen Begeisterung auslöst.

Für unsere neuste Kreation benötigen wir die beliebten Sonntagsbrötchen, deren Teig in einer Dose verpackt ist und so schön „knackt“ beim Öffnen. Du weißt genau, welche ich meine, oder? Kein virales Rezept der letzten Jahre kam an den Teigen vorbei und das ist auch nicht verwunderlich. Das Grundrezept für diese Brötchen ist so einfach, dass selbst diejenigen, die normalerweise Schwierigkeiten haben, eine Tüte Chips zu öffnen, damit locker umgehen können. Mit nur einem schnellen Knack, schon sind sie aus der Dose befreit und können in den Ofen geschoben werden. Keine lästige Zubereitung, keine klebrigen Hände - nur pure Bequemlichkeit.

Dazu sind sie mega lecker und vielseitig einsetzbar. Egal ob Mini-Pizzen, Pizza-Pockets, Zupfbrot, Stockbrot oder für Würstchen im Schlafrock - der Teig kann vieles, u. a. auch schnelle Flammkuchen-Fächerbrötchen.

So geht‘s:

Du brauchst nur eine Handvoll Zutaten:

50 g Crème fraîche

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

1 Pck. (à 330 g) Frischteig für Sonntagsbrötchen

50 g Zwiebeln, gewürfelt

80 g Reibekäse

50 g Schinkenwürfel

Schnittlauch, nach Geschmack

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Crème fraîche, Salz, Pfeffer und Muskatnuss gut verrühren. Beiseite stellen. Sonntagsbrötchen aus der Verpackung nehmen und voneinander lösen. Jeden Teigling mit einem Messer vorsichtig mehrmals einschneiden. Dabei darauf achten, die Brötchen nicht ganz durchzuschneiden. Die Rillen mit der Creme bestreichen und mit Zwiebeln, Reibekäse und Schinkenwürfel füllen. Im auf 200 °C Umluft vorgeheizten Backofen etwa 15 Minuten backen. Nach Belieben mit Schnittlauch garnieren. Schmecken lassen!

Außen knusprig und innen soft: Flammkuchen-Fächerbrötchen. Hier geht‘s zum Rezept. © Einfach Tasty