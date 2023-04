Ein selbstgemachtes Crispy Chicken Sandwich ist viel besser als sein Fastfood-Image

Von: Eva Lipka

Das Rezept für das Crispy Chicken Sandwich spart dir den Weg zum Fastfood-Restaurant. © Einfach Tasty

Selbstgemachte Aioli, knusprige Hähnchenschenkel, ein paar Beilagen und fertig ist es: das Crispy Chicken Sandwich. Besser als in jedem Fastfood Restaurant.

In unserem Rezept für ein Crispy Chicken Sandwich werden knusprige Hähnchenschenkel auf einem frischen Burgerbrötchen mit knackigem Salat, Essiggurken und selbstgemachtem Aioli serviert. Das bringt dein Fastfood Game auf jeden Fall auf die nächste Stufe. Also, worauf wartest du? Spread your wings and fry!



Apropos Fastfood: wir bei Einfach Tasty sind ja schließlich bekannt dafür, dir besonders schnelle, einfache und tasty Rezepte zu präsentieren. Deswegen gibt‘s bei uns jede Menge Fastfood zu entdecken, das du so noch nie gegessen hast. Zum Beispiel Cheeseburger-Waffeln, Cheeseburger-Tacos oder den Rösti-Burger.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du für das Crispy Chicken Sandwich:

Aioli:

50 g Mayonnaise

1 Knoblauchzehe, gehackt

1 Prise Pfeffer

0,5 TL Salz

1 Zitrone, Abrieb

Panieren:

100 ml Buttermilch

1 Ei

100 g Mehl

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

Außerdem:

400 g Hühnerschenkel, ohne Knochen

Frittieröl

2 Burgerbuns

25 g Eisbergsalat

3-4 Essiggurken, in Scheiben

So einfach ist die Zubereitung:

Für das Aioli: Mayonnaise, Knoblauch, Salz, Pfeffer und den Abrieb von einer Zitrone in einer Schüssel verrühren. Für das Panieren: zwei große Teller mit hohem Rand vorbereiten. Dazu die Buttermilch auf den ersten Teller geben, Ei hineinschlagen und mit einer Gabel vermischen. Auf dem zweiten Teller Mehl, Salz und Pfeffer kombinieren. Die Hähnchenschenkel nacheinander in der Buttermilch und dann der Mehlmischung wenden. Anschließend die panierten Hähnchenschenkel acht bis zehn Minuten im heißen Frittieröl frittieren. Die Burgerbuns mit dem Aioli bestreichen und mit Eisbergsalat, dem Crispy Chicken und Essiggurken belegen. Schneller, und vor allem besser, als jedes Fastfood. Lass es dir schmecken!

Selbstgemachtes Aioli und knusprig paniertes Hähnchen machen dieses Rezept für Crispy Chicken Sandwich zu deinem nächsten Favoriten in Sachen Fast-Food. © Einfach Tasty