Welch ein Glück, denn heute gibt es türkische Eier mit Joghurt zum Frühstück

Von: Sandra Keck

Teilen

Çilbir ist die türkische Antwort auf amerikanische Eggs Benedict. Hier gibt es das Rezept für Eier mit Joghurt und Chili. © Einfach Tasty

Rührei, Omelette oder Spiegelei sind auf Dauer zu öde? Mit Joghurt, Chili und Petersilie wird das Ei im Handumdrehen zum türkischen Frühstück Çilbir.

Wenn es um das perfekte Frühstück geht, denken die meisten Menschen an klassische Gerichte wie Pancakes, Omelette oder Granola. Aber was ist mit einer köstlichen, türkischen Variante, die auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlich erscheint, aber definitiv die gleiche Aufmerksamkeit verdient wie die berühmten Eggs Benedict? Die Rede ist von Çilbir, einer delikaten Kombination aus pochierten Eiern, Joghurt und Gewürzen, die satt machen, ohne allzu schwer im Magen zu liegen.

Du bist immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Dann melde dich doch ganz einfach und schnell beim Einfach Tasty-Newsletter an und lass dich von uns inspirieren.

Çilbir ist ein traditionelles türkisches Frühstücksgericht, das bereits seit Jahrhunderten in der osmanischen Küche existiert. Es ist einfach zuzubereiten, enthält wenige Zutaten, aber viel Geschmack. Klassisch werden pochierte Eier serviert, es geht aber genauso gut (und etwas leichter) mit wachsweich gekochten Eiern. Wer sich an pochierten Eiern versuchen möchte, der bekommt hier fünf Hacks für das perfekte pochierte Ei. Viel Spaß beim Ausprobieren!

So einfach werden die türkischen Eier mit Joghurt und Chili zubereitet:

Für das türkische Frühstück Çilbir braucht man diese Zutaten:

4 Eier

Chili-Butter:

125 g Butter

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

10 g Chiliflocken

Joghurt:

500 g Joghurt

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

5 g Zitronenabrieb

5 ml Zitronensaft

10 g Petersilie

Fladenbrot zum Dippen

12 leckere Rezeptideen mit Fertigteig aus dem Kühlregal Fotostrecke ansehen

So einfach und schnell ist das herzhafte Frühstück zubereitet:

Eier wachsweich kochen (je nach Größe etwa 5 - 7 Minuten). Abschrecken, schälen und halbieren. Für die Chili-Butter: Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Mit Knoblauch und Chili aromatisieren und 2 Minuten köcheln lassen. Für den Joghurt: Joghurt mit Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und Zitronensaft würzen. Joghurt auf einen tiefen Teller geben und mit den halbierten Eiern belegen. Chili-Butter darüber träufeln und mit gehackter Petersilie garniert servieren. Dazu passt frisch gebackenes Fladenbrot.

Ein Frühstück, das satt macht! Das Rezept für Çilbir (Türkische Eier mit Joghurt) gibt es hier. © Einfach Tasty

Also, warum nicht das nächste Mal, wenn man ein Frühstück zubereiten möchten, etwas Abwechslung in die eigene Eier-mit-Speck-Routine bringen und Çilbir ausprobieren? So verwöhnt einen die Türkei bereits am frühen Morgen mit eigenen kulinarischen Köstlichkeiten und lässt einen gut gelaunt – und gesättigt – in den Tag starten.