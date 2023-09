So schnell zaubert man ein Gericht, wie Houdini, namens Baked Feta Pasta mit Zucchini

Von: Eva Lipka

Das Rezept für Baked Feta Pasta mit Zucchini gibt dem viralen Trend eine frische Wendung. © Einfach Tasty

Von TikTok inspiriert und in heimischen Küchen perfektioniert. Dieses Rezept für Baked Feta Pasta mit Zucchini bringt den viralen Klassiker auf ein neues Level.

Im TikTok-Universum und auf anderen Social-Media-Plattformen fand die sogenannte Baked Feta Pasta zu ihrem Ruhm. Die Idee zum viralen Hit ist simple, aber genial: Feta, Tomaten und verschiedene Gewürze in eine Auflaufform werfen, im Ofen backen und anschließend mit Pasta vermischen – fertig!



Wer schon von dieser Idee begeistert ist, wird sich über die Baked Camembert Pasta als einer schmelzigen Verwandten freuen. Es ist der ultimative Food-Trend, der einfach genug für Anfänger und dennoch raffiniert genug für erfahrene Foodies ist.



Menschen auf der ganzen Welt eilten in die Küche, um ihre eigene Version der Baked Feta Pasta zu kreieren. Die heutige Variante des Social-Media-Lieblings wird statt mit Tomaten, mit Lauch und Zucchini verfeinert. Das Gemüse verbindet sich auf diese Weise besser mit dem würzigen Geschmack des Fetas und bringt Farbe in dieses Pasta-Gericht.

So einfach kann man die Baked Feta Pasta mit Zucchini zubereiten:

Diese Zutaten braucht man für die Baked Feta Pasta mit Zucchini:

Baked Feta:

200 g Feta

150 g Lauch, in Ringen

250 g Zucchini, in Scheiben

80 g Schalotten, in Streifen

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

2 EL Zitronensaft

4 EL Olivenöl

Nudeln:

350 g Pasta (z.B. Farfalle)

1 TL Salz

Garnierung:

Chiliflocken

Kresse

So einfach ist die Zubereitung:

Für den Baked Feta: Feta, Lauch, Zucchini, Schalotten und Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Olivenöl gleichmäßig in eine Auflaufform verteilen. Bei 180 °C Umluft für 45 Minuten backen, bis das Gemüse gar und der Käse geschmolzen ist. Für die Nudeln: Die Pasta gemäß Anleitung auf der Verpackung kochen, bis sie al dente ist. Eine bis zwei Suppenkellen des Nudelwassers entnehmen und über den fertig gebackenen Baked Feta geben. Die Zutaten aus der Auflaufform vermengen. Anschließend die Pasta unterheben. Nach Belieben mit Chiliflocken und Kresse garnieren und genießen. Guten Appetit!

Wenn die Baked Feta Pasta mit Zucchini im Backofen ist, ist erstmal Entspannung angesagt. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Keine Lust auf den Abwasch? Bei Einfach Tasty gibt es noch mehr Rezepte für Aufläufe und Co.