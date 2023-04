Verwerten oder wegwerfen: Darf man schimmelige Karotten noch essen?

Karotten neigen dazu, selbst im Kühlschrank schnell Schimmel anzusetzen. Der Pilzbefall kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.

Ob in der Soße, im Kuchen oder als vegane Lachs-Alternative: Karotten bereichern dank ihres milden, leicht süßlichen Geschmacks jedes Gericht. Darüber hinaus sind Möhren sehr gesund, da sie jede Menge Vitamin A und Beta-Carotin enthalten, die beide starke Antioxidantien sind. Allerdings kann es vorkommen, dass Karotten in der Küche vergessen werden und zu schimmeln anfangen. Dann entstehen die typischen dunklen Verfärbungen und schwarzen Flecken, die uns allen wohlbekannt sind. Die Frage ist: Sind schimmelige Möhren noch essbar oder sollten sie entsorgt werden?

Das steckt hinter dem Schimmel auf Karotten

Schimmel ist eine Art Pilz, der auf organischen Materialien wie Obst und Gemüse wächst, wenn sie feucht und warm gelagert werden. Schimmelige Karotten produzieren sogenannte Mytotoxine. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bezeichnet diese als „natürliche, sogenannte sekundäre Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die bei Tieren und Menschen bereits in geringen Mengen gesundheitsschädlich wirken können.“

Die Mytotoxine können zu Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Auch für die Atemwege haben Schimmelpilze fatale Konsequenzen: Sie können Allergien sowie Infektionen auslösen und Asthma verschlimmern. Ein übermäßiger oder längerfristiger Verzehr kann sogar eine akute Vergiftung zur Folge haben. Außerdem wird das Risiko erhöht, Schäden an der Leber und am zentralen Nervensystem zu erleiden. Schimmel soll außerdem krebserregend und erbgutschädigend sein.

Schimmel wegschneiden oder entsorgen?

Viele Menschen versuchen, den Schimmel an Lebensmitteln einfach zu entfernen. Oft wird geraten, die betroffene Stelle großzügig abzuschneiden und anschließend zu waschen. Diese Lösung garantiert allerdings kein sicheres Lebensmittel. Das Tückische ist nämlich, dass die Giftstoffe unsichtbar und nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen sind. Das Wegschneiden bestimmter Stellen reicht nicht aus, weil sich die Mytotoxine bereits im ganzen Lebensmittel verteilt haben können.

Da die Gifte hitzestabil sind, können sie außerdem durch Kochen oder Backen nicht zerstört werden. Deshalb ist es laut BfR sicherer, schimmelige Karotten sofort wegzuwerfen und nicht zu essen. Das gilt übrigens auch für Haustiere: Sie können unter den Toxinen genauso leiden wie Menschen und sollten keine schimmeligen Reste bekommen.

Flecken, Verfärbungen, Sporen: Verschiedene Arten von Schimmel

Schimmel ist nicht gleich Schimmel, sondern kann in verschiedenen Farben und Formen auftreten. Einige Schimmelarten können faserige oder flauschige Strukturen entwickeln, die auf den Karotten wachsen. Andere führen zu weißen oder grünen Flecken. Außerdem können braune oder schwarze Verfärbungen auftauchen. Auch ein feiner Sporenteppich ist ein klares Anzeichen für Schimmel.

Welche Art von Schimmel gefährlicher ist, lässt sich nicht pauschal sagen, da weitere Faktoren wie die Menge sowie die Dauer der Schimmelbelastung ausschlaggebend sind. Wer wegen eines winzigen Stücks Schimmels nicht gleich die ganze Karotte wegwerfen will, sollte sich der gesundheitlichen Risiken bewusst sein. Auf keinen Fall sollten Möhren gegessen werden, die bereits viele schwarze Stellen haben und sehr biegsam sind. Auch der gesunde Menschenverstand hilft in diesem Fall: Sieht die Rübe frisch und gesund aus? Riecht sie normal oder faulig? Ist die Konsistenz bereits matschig?

Wer ganz sicher gehen will, kann alle Oberflächen und Gegenstände reinigen, die mit der schimmeligen Karotte in Berührung gekommen sind. Kühlschrank, Arbeitsplatte und Co. können Sie mit Essigwasser säubern. Außerdem sollten Sie andere Lebensmittel gründlich untersuchen, ob sie möglicherweise ebenfalls bereits Schimmelspuren aufweisen.

Richtige Lagerung: So beugen Sie schimmeligen Karotten vor

Bereits beim Einkauf sollten Sie darauf achten, möglichst frische, feste und intakte Möhren zu kaufen. Da Schimmel an feuchten Oberflächen wächst, sollten Karotten kühl und trocken gelagert werden, etwa im Gemüsefach. Kleiner Trick: Nehmen Sie die Möhren aus der Verpackung und legen Sie stattdessen Papiertücher dazwischen. Dadurch reduziert sich die Feuchtigkeit. Im Kühlschrank halten sich Karotten normalerweise sieben bis zehn Tage.

Außerdem sollten Möhren von Obst- und Gemüsesorten ferngehalten werden, die Ethylen absondern. Dieses Pflanzenhormon fördert die Reifung anderer Lebensmittel, wenn sie zusammen gelagert werden. Zu den betroffenen Sorten zählen beispielsweise Äpfel, Avocados, Bananen, Birnen, Brokkoli oder Tomaten. Da Karotten viel Wasser enthalten, sind sie natürlicherweise sehr anfällig für Schimmel. Umso wichtiger ist es also, das Obst- und Gemüsefach gut zu organisieren. Bakterien und Schimmel können sich zudem weniger gut ausbreiten, wenn der Kühlschrank regelmäßig gereinigt wird.