Richtige Aufbewahrung: Dieses Obst und Gemüse sollten Sie lieber nicht zusammen lagern

Von: Maria Wendel

Wenn Sie Lebensmittel richtig lagern, vermeiden Sie Verschwendung. Was Sie im Bezug auf Obst und Gemüse beachten müssen, lesen Sie hier.

Lebensmittelverschwendung kann schon ganz einfach durch die richtige Lagerung vermieden werden. So bleibt Ihr Obst und Gemüse länger frisch und knackig, bis Sie es verarbeiten wollen. Doch viele wissen leider gar nicht, wie sie bestimmte Obst- und Gemüsesorten am besten aufbewahren, wodurch diese schneller schlecht werden.

Ethylen: Dieses Obst und Gemüse sollten Sie nicht direkt neben anderen Früchten aufbewahren

Äpfel, Birnen, Nektarinen und Pflaumen, aber auch Tomaten und Avocados stoßen Ethylen aus – ein Reifegas, das anderes Obst und Gemüse schneller reifen lässt. Besonders empfindlich reagieren vor allem Kiwis, Brokkoli, Kohl und Mangos. Deshalb sollten diese Sorten nicht direkt nebeneinander gelagert werden. Auch wenn sie in der Obstschale ein schöner Anblick sind: Lagern Sie die Ethylen absondernden Obstsorten lieber isoliert, zum Beispiel in Plastikbeuteln. Äpfel beispielsweise sollten Sie am besten im Kühlschrank oder im Keller aufbewahren, also wo es kühl und dunkel ist.

Dieses Obst und Gemüse nicht zusammen aufbewahren

Generell sollte Obst und Gemüse getrennt aufbewahrt werden. Gemüse kann nämlich nicht nachreifen – abgesehen von Tomaten. Es wird stattdessen faulig und verdirbt. Obst reift dagegen häufig nach und lässt umliegendes Gemüse schneller schlecht werden. Obwohl Bananen selbst kein Ethylen ausstoßen, sollten Sie sie dennoch nicht neben Salat und Gurken aufbewahren, da sie diese schneller welken lassen. Bananen werden nämlich häufig künstlich mit Reifegasen besprüht. Also: Bananen fern von Salat lagern! Sie mögen es hell und warm. Und wussten Sie schon, dass sie hängend sogar noch länger haltbar sind?

Bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln sollten Sie außerdem aufpassen, was Sie zusammen mit Zwiebeln und Lauch aufbewahren. Beide geben ihr Zwiebel-Aroma schnell weiter. Beispielsweise Blumenkohl ist sehr anfällig für die Aufnahme anderer Aromen.

Obst und Gemüse im Kühlschrank aufbewahren: Dos and Don‘ts

Wichtig: Sie sollten Obst und Gemüse getrennt voneinander im Kühlschrank lagern, nämlich in den beiden unter der Glasplatte liegenden Behältern. Nur in dieser Kältezone behalten die Sorten ihr Aroma. Aber was darf im Kühlschrank aufbewahrt werden und was gehört überhaupt nicht dorthin? Obst aus südlichen Ländern sollte zum Beispiel grundsätzlich nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Einen Überblick entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Kühlschranktaugliches Obst und Gemüse Obst und Gemüse, das nicht in den Kühlschrank gehört Salat Bananen Lauch Äpfel Karotten Birnen Blumenkohl Mango Champignons Ananas Brokkoli Zitrusfrüchte Spinat Auberginen Spargel Gurke Rote Bete Paprika alle Kohlsorten Zucchini Beeren Tomaten Kirschen Avocado Rhabarber Kartoffeln Weintrauben grüne Bohnen Pflaumen

