Von: Eva Lipka

Teilen

Wer sagt, dass man sich auf eine Weltreise begeben muss, um neue Kulturen zu entdecken? Diese 14 Rezepte bringen Urlaubsfeeling in die heimische Küche.

Essen ist eine Sprache, die jeder versteht. Und ein gutes Essen erzählt immer eine einzigartige Geschichte. Eine Geschichte, über Traditionen, Kulturen, das Wetter und die Omas dieser Welt.

Food is everything we are. It‘s an extension of nationalist feeling, ethnic feeling, your personal history, your province, your region, your tribe, your grandma. It‘s inseparable from those from the get-go.