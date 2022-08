Schnelles Rezept für Lasagne: So können Sie den Klassiker einfach in der Pfanne zubereiten

Von: Maria Wendel

Der italienische Klassiker Lasagne ist echtes Essen für die Seele. Aber wussten Sie, dass Sie Lasagne auch ganz ohne Ofen machen können? Hier erfahren Sie das Rezept.

Lust auf eine köstliche Lasagne, aber Sie haben keinen Ofen*? Oder Sie haben nur noch ein paar Lasagneplatten in der Packung übrig, die Sie aufbrauchen wollen? Da kommt dieses Rezept gerade recht. Von den Zutaten ähnelt es der klassischen Lasagne aus dem Ofen, nur sind die Mengen etwas geringer und die Zubereitung findet in der Pfanne statt anstelle von einer Auflaufform. Genial – und genauso lecker wie das Original.

Was viele Hobbyköche auch von einer Original-Lasagne abschreckt: die Béchamelsauce. Auch wenn die Zubereitung nicht schwer ist – wie Sie in diesem Soßen-Artikel nachlesen können –, behelfen wir uns in diesem Rezept mit einem schnelleren Béchamel-Ersatz: Dafür verrühren wir einfach Frischkäse mit Milch und würzen es. Alles, was Sie sonst noch für die schnelle Pfannen-Lasagne benötigen, ist eine ausreichend große Pfanne mit Deckel.

Rezept für Pfannen-Lasagne: Diese Zutaten brauchen Sie

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

200 g Rinderhackfleisch

Salz und Pfeffer

75 ml trockener Rotwein

200 ml Gemüsebrühe

1 Dose gehackte Tomaten

Oregano

4 Lasagneplatten

100 g Frischkäse

80 ml Milch

geriebene Muskatnuss

1 Kugel Mozzarella

einige Blätter Basilikum

Rezept: So bereiten Sie die schnelle Lasagne in der Pfanne zu

Zuerst schälen und hacken Sie die Zwiebel und den Knoblauch in feine Würfel. Geben Sie das Öl in die Pfanne und erhitzen Sie sie mit aufgelegtem Deckel. Geben Sie das Hackfleisch hinein und braten Sie es an, bis es krümelig und braun ist. Geben Sie Zwiebel und Knoblauch dazu, würzen Sie mit Salz und Pfeffer und rühren Sie um. Jetzt gießen Sie den Rotwein und die Gemüsebrühe dazu sowie die Dosentomaten. Lassen Sie alles aufkochen und würzen Sie noch einmal mit Salz, Pfeffer und Oregano nach Geschmack. Brechen Sie die Lasagneplatten in Stücke und mischen Sie sie unter. Lassen Sie alles etwa 15 Minuten bei schwacher Hitze köcheln, rühren Sie dabei gelegentlich um. Verrühren Sie den Frischkäse mit der Milch und würzen Sie mit Salz und Muskat. Schneiden Sie den Mozzarella in Stücke oder Scheiben. Schneiden Sie den Basilikum grob und geben Sie ihn zur Lasagne, dann verteilen Sie die Frischkäsecreme darüber und danach den Mozzarella. Legen Sie den Deckel auf die Pfanne und lassen Sie das Ganze nochmal für 5 Minuten köcheln, bis der Mozzarella geschmolzen ist.

Und schon ist Ihre Pfannen-Lasagne fertig! Einfach, lecker und wärmend – perfekt für kalte Wintertage. Guten Appetit! (mad)

