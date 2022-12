Das beste Weihnachtsgeschenk dieses Jahr ist dieser Deluxe Christmas Burger

An Heiligabend ist dieses Rezept für einen saftigen Christmas Burger besser als die alte Weihnachtsgans. © Einfach Tasty

Alle Jahre wieder kommt der Christmas Burger.

Jeder kann verstehen, dass man nach so vielen Plätzchen, Lebkuchen und sonstigen Weihnachtsleckereien schon keinen Bock mehr auf etwas Süßes hat. Daher möchten wir dich dieses Jahr beschenken, mit diesem herzhaften Christmas Burger. Diese Variante ist so edel und lecker, dass sie hier auch die olle Weihnachtsgans in den Schatten stellt. Und weil es heute schon eh nicht mehr auf das Kalorien-Zählen ankommt, beschenke dich selbst und koche diesen Burger an Heiligabend nach! Frohe Weihnachten.

So gehts:

Diese Zutaten stehen für 2 Burger auf deiner Wunschliste:

Rotkohl-Salat:

100 g Rotkohl, in feinen Streifen

1 EL Honig

50 ml Orangensaft

2 EL Olivenöl

0,5 TL Salz

0,5 TL Zucker

Burger-Sauce:

50 g Mayonnaise

40 g Preiselbeeren (a. d. Glas)

Christmas Burger:

2 Entenbrüste, küchenfertig

0,25 TL Salz

0,25 TL Pfeffer

2 Brioche Burgerbuns

100 g Camembert, ins Streifen geschnitten

20 g Feldsalat

Zubereitung laut Weihnachtsbraterei:

Für den Rotkohl-Salat: Rotkohl mit Honig, Orangensaft, Olivenöl, Salz und Zucker gut vermengen und auf die Seite stellen. Für die Burger-Sauce: Mayonnaise mit Preiselbeeren verrühren. Für den Christmas-Burger: Entenbrust mit einem scharfen Messer leicht in Rauten anritzen und nicht ins Fleisch schneiden. Die Fettseite mit Salz und Pfeffer würzen und anschließend in eine heiße Pfanne ohne Öl, mit Fettseite nach unten bei Stufe 8 von 10 braten. Während das Fett schmilzt, kann man die Fleischseite mit Salz und Pfeffer würzen. Sobald das Fett eine goldene Kruste gebildet hat, die Brust wenden und ca. 2 Minuten von der anderen Seite braten. Die Brust aus der Pfanne nehmen und zum Ruhen auf die Seite legen. In der heißen Pfanne mit dem Entenfett die Brioche Buns leicht golden antoasten. Die Entenbrust entgegen die Faser in dünne Scheiben schneiden und je eine Brust auf ein Unterteil des Buns legen. Den Camembert auf das Fleisch legen, die beiden Unterteile für 10 Minuten im auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vorgeheizten Backofen gratinieren, bis sich kleine goldene Bläschen auf dem Käse bilden. Währenddessen können die Oberteile bereits mit der Preiselbeer-Mayo bestrichen werden. Auf den unteren Teil mit dem Käse das Blaukraut, Feldsalat geben und anschließend zudecken. Et voilà! Guten Appetit. Meine Empfehlung: Knusprige Potato-Wedges mit der gleichen Preiselbeer-Mayonnaise passen hervorragend zu dem Christmas Burger.

Dieses Rezept für den Christmas Burger hat alles was du an Weihnachten brauchst. © Einfach Tasty

Diese weihnachtlichen Rezepte legen wir dir unter deinen Tannenbaum:

Frohe Weihnachten wünscht dir das Einfach Tasty Team!

Wir wünschen unseren Leser:innen frohe Weihnachten und hoffen, ihr konntet euch mit unseren Rezepten die Weihnachtszeit ein wenig versüßen.

