Blitzschneller Kartoffelsalat ohne Mayonnaise – einfach machen und genießen

Von: Anja Auer

Kartoffelsalat ist schnell gemacht und lecker - jedenfalls mit diesem Rezept. © Matthias Würfl

Der Kartoffelsalat ist ein Klassiker, der immer geht – zum Abendbrot, fürs Geburtstagsessen, als Beilage zum Grillen. Hier ein besonders einfaches Rezept.

Kartoffeln sind sehr beliebt in Deutschland.

Die Knolle eignet sich als Beilage, als Hauptgericht und natürlich für Salate.

Dieses Kartoffelsalatrezept ist schnell gemacht und lecker.

Wann gab's in den letzten Jahren einen solch warmen April? Was Bauern und Gartenbesitzer aufgrund des fehlenden Regens schimpfen lässt, erfreut Grill-Fans. Klar, dass in diesem Fall auch der Start der Grillsaison ein paar Wochen nach vorne verschoben wurde.

Neben den Klassikern wie Würsten und Fleisch (so grillen Sie es besonders saftig) braucht es aber auch immer ein paar Beilagen. Die Salatbar will nämlich nicht nackt dastehen! Und was macht sich neben Gurkensalat, Tomatensalat, grünem Salat oder Rote Bete Salat immer gut? Richtig, der vielleicht beliebteste Salat: der Kartoffelsalat. Hier kommt eine schnelle Variante...

Die Kartoffeln für den Kartoffelsalat

Hierbei macht es Sinn, auf überwiegend festkochende Exemplare zurückzugreifen. Der Grund: Weichkochende Kartoffeln ergeben beim kräftigen Durchmengen später schnell einen Kartoffelbrei. Darum gilt des Weiteren: auch die festkochenden Kartoffeln bitte nicht bis zur Pulverisierung kochen. Sondern nur so lange, bis eine Gabel ohne größeren Widerstand hineingleitet.

Schneller Kartoffelsalat: individuelle Anpassungen sind möglich und manchmal nötig…

Die Mengenangaben unterhalb beziehen sich auf den individuellen Geschmack der Autorin – dies sei mit einem Augenzwinkern gesagt. Denn meist beziehen sich die Angaben in Rezepten auf den Geschmack der Person, die dieses vorstellt oder umsetzt. Beim Kartoffelsalat kann jedoch schon eine kleine Mengenänderung von Essig und Öl zu anderem Geschmack und anderer Konsistenz führen. Dass der Salat nach vorliegendem Rezept zu matschig und feucht wird, ist ausgeschlossen. Ihr könnt also gerne nach Anleitung verfahren und bei Bedarf noch weitere Mengen an Öl und Essig zugeben.

Was ist das Besondere an diesem Kartoffelsalat?

Dass der Kartoffelsalat sehr schnell zubereitet ist. Dass er ohne die Kalorienbombe Mayonnaise auskommt. Und dass es ein Grundrezept ist, das ganz schnell weiter verfeinert werden kann.

Weitere Verfeinerungsoptionen gibt es für den Kartoffelsalat

Dieser Kartoffelsalat lässt sich super "pimpen" – wie man so schön sagt. Mit Radieschen und Gurken. In feine Scheiben geschnitten kommt so weiterer Geschmack und Farbe ins Spiel. Nur: Wenn der Kartoffelsalat mit jenen Zutaten über mehrere Stunden steht, wird er sehr "saftig". Denn Gurken und Radieschen geben Flüssigkeit ab – wenn sie einmal in den Salat eingearbeitet worden sind.

Rezept für schnellen Kartoffelsalat

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 5 Minuten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Kochzeit Kartoffeln: 30 Minuten

Diese Zutaten brauchen Sie für den schnellen Kartoffelsalat

800 g Kartoffeln

1 Zwiebel

3 TL Salz (zum Abschmecken)

2 TL frisch gemahlener Pfeffer (zum Abschmecken)

1 EL Zucker

5 EL Kräuteressig

1 TL mittelscharfer Senf

10 EL Sonnenblumenöl

1 Bund frischer Schnittlauch

So bereiten Sie den schnellen Kartoffelsalat zu

Die Kartoffeln kochen (So geht's besonders schnell), schälen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel fein hacken und über die Kartoffeln streuen. Nun zuerst das Salz, dann den Pfeffer, Zucker den Kräuteressig, den Senf, sowie Essig und Sonnenblumenöl darüber geben und alles gut vermengen und ein wenig durchstampfen. Den frisch geschnittenen Schnittlauch unterheben.

Das Rezept für den schnellen Kartoffelsalat im Video

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill.