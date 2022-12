Raclette: vier neue Pfännchen-Ideen für den Silvester-Klassiker

Von: Anna Heyers

Teilen

Alle Jahre wieder: Zum Ende des Jahres wird das Raclette aus dem Schrank geholt. Servieren Sie in diesem Jahr doch dazu mal ein paar neue Ideen für die Pfännchen.

Eine Grillfläche, eine Möglichkeit zum Überbacken und mehrere einzelne Pfännchen – wenn es um gesellige Abende geht, kommt man zum Jahresende kaum am Raclette vorbei. Und warum auch nicht? Dank der vielen Möglichkeiten – und nicht zuletzt der einzelnen Raclette-Pfännchen – kommen hier auch Veganer oder Vegetarier voll auf ihre Kosten. Jeder kann sich sein Gericht so zusammenstellen, wie er möchte.

Wussten Sie, dass man die Raclette-Pfännchen auch einfach auf die Grillfläche stellen kann? So kann man ein paar der Zutaten auch gleich da anbraten, wo sie eh landen werden. © sara_winter/Imago

Raclette-Tipps für einen entspannten Abend

Damit man am Ende nicht gefühlt wochenlang von den Raclette-Resten leben muss, kann man sich an folgende Faustregel halten: Pro Person braucht man etwa 200 bis 300 Gramm Käse (hier geht mehr natürlich immer), 100 bis 150 Gramm Fisch und Fleisch und dazu um die 250 bis 350 Gramm Gemüse. Zusätzlich wird Brot serviert (ca. 150 bis 200 Gramm/Person). Das soll natürlich nur ein grober Richtwert sein, da oft zu viel eingekauft wird. Aber auch für die Reste gibt es ein paar tolle Rezept-Ideen. Am Ende kann man Übriggebliebenes aber auch noch Einmachen oder Einfrieren, damit es nicht verkommt. In der Tiefkühltruhe ist es oft noch mehrere Monate haltbar.

Zusatztipp: Härtere Gemüsesorten wie Karotten, Kartoffeln, Kohlrabi oder Rosenkohl werden schneller durch, wenn man sie vorher einmal kurz angart. Das gilt auch für Blumenkohl, Brokkoli oder Lauch, den man kurz blanchieren kann.

Variante 1: das Spätzle-Pfännchen (vegetarisch)

Für die Spätzle-Variante (vier Portionen) benötigen Sie:

ca. 200 g Knöpfle oder Spätzle (frisch, aus dem Kühlregal vorgegart)

8 EL Emmentaler (gerieben)

4 EL Milch

4 EL Zwiebeln (geröstet) und Schnittlauch (Deko)

Die Nudeln mit etwas Milch vermischen. So werden sie beim Garen nicht so trocken. Darüber kommen die Röstzwiebeln und der geriebene Käse. Ist der komplett geschmolzen, ist es fertig. Dann etwas Schnittlauch drüber geben und voilà: ein Spätzle-Pfännchen. Dieses Rezept ist vegetarisch, wird aber mit den Produkten schnell vegan. Fleischesser könnten es außerdem mit kleinen Speck-Stückchen aufpeppen.

Lesen Sie auch Endlich glüht es wieder: Fünf wärmende Getränke-Ideen für die Winterzeit

Endlich glüht es wieder: Fünf wärmende Getränke-Ideen für die Winterzeit Fotostrecke ansehen

Variante 2: das fruchtig-kräftige Pfännchen (vegetarisch)

Für das Ravioli-Gorgonzola-Birne-Pfännchen (vier Portionen) brauchen Sie:

8 Ravioli (frisch, aus der Kühltheke)

4 EL Gorgonzola (Tipp: „dolce“ ist weniger kräftig als „piccante“)

1 Birne (leicht weich)

Nüsse/Kerne (nach Geschmack)

Zwei bis drei Ravioli zusammen mit Birnenscheiben in die Pfanne geben. Darüber kleine Gorgonzola-Stückchen (und ggf. Nüsse/Kerne) verteilen und unter den Raclette Grill geben. Ist der Käse komplett geschmolzen, ist das Pfännchen fertig – und die perfekte Kombi zwischen herzhaft und süß. Dazu passt ein ganz bisschen Honig. Übrigens: Diese Variante funktioniert auch bestens mit Feigen und Ziegenkäse statt Birne und Gorgonzola.

Variante 3: das Tortilla-Pfännchen

Für das Tortilla-Chips-Pfännchen (vier Portionen) brauchen Sie:

1 Packung Tortilla-Chips (alternativ: Taco-Chips)

4 EL Hackfleisch

4 EL Tomatensalsa

4 EL Cheddar

4 EL Sour Cream

4 TL Jalapeños

Tabasco

Einige Chips zusammen mit Tomatensalsa und Hackfleisch in ein Pfännchen geben. Nach Geschmack mit Tabasco und Jalapeños würzen und mit dem Käse bestreuen. Überbacken, bis das Hackfleisch durch und der Käse geschmolzen ist. Mit Sour Cream genießen. Tipp: Das Hackfleisch lässt sich auch am Vortag garen und so vorbereiten. Dann geht es unterm Grill etwas schneller.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Variante 4: das Pizza-Pfännchen

Beispielbild

Für das Pizza-Pfännchen (vier Portionen) brauchen Sie:

1 fertigen Pizzateig (aus der Kühltheke)

ggf. passierte Tomaten (bei einigen Pizza-Kits ist die Soße mit enthalten)

Wunschbelag für die Mini-Pizza (z.B. Pilze, Mais, Schinken)

Käse (gerieben)

Bei diesem Pfännchen ist die obere Grillfläche wichtig. Die übernimmt nämlich die Rolle der Unterhitze. Das Pfännchen ein wenig einfetten oder mit Backpapier auslegen und mit einem passenden Stück Teig füllen. Darauf etwas Tomatensoße, den Wunschbelag und den Käse geben. Dann einfach das Pfännchen etwa fünf Minuten auf dem Grill und zehn Minuten darunter garen.