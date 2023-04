So gelingt dir die perfekte Schokoladen-Mousse aus nur zwei Zutaten

Von: Sandra Keck

Keine Eier, keine Sahne und auch kein Tofu: diese Schokoladenmousse ist einfach perfekt und besteht nur aus Wasser und Schokolade.

Desserts aus Schokolade sind einfach unwiderstehlich, oder? Einer meiner Favoriten ist ein warmes Schokoladenküchlein mit flüssigem Kern, dazu eine Kugel Vanilleeis – yummy! Wer etwas experimentierfreudiger ist, dem empfehle ich die knusprigen Tortilla-Chips mit Schokolade. Der perfekte Snack für lange Fernsehabende.

Und falls dich spontan der Hunger auf etwas Süßes, Luftiges und Leichtes überkommt, dann teste doch eine einfache Schokoladenmousse, die aus nur zwei Zutaten besteht: Schokolade und Wasser.



Neben der einfachen Zubereitung und der super kurzen Zutatenliste ist wohl das Beste an dieser Mousse, der reine und unverfälschte Geschmack nach Schokolade. Weder Eier noch Sahne bringen hier andere Geschmackskomponenten ins Dessert, wie es bei anderen Rezepten oft der Fall ist. Wenn du dunkle Schokolade ohne Milchanteil verwendest, ist die Mousse außerdem vegan.

Für die Blitz-Schokoladenmousse brauchst du diese Zutaten:

225 g Zartbitter-Schokolade

175 ml Wasser

Außerdem:

Eiswürfel zum Abkühlen

Die Zubereitung ist verblüffend einfach:

Schokolade grob hacken und zusammen mit Wasser in einen kleinen Topf geben. Auf niedriger Stufe unter Rühren erhitzen, bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist. Geschmolzene Schokolade in eine Schüssel* geben. Diese in ein Eisbad (Eiswürfel + kaltes Wasser) in einer weiteren, größeren Schüssel stellen. Die geschmolzene Schokolade im Eisbad so lange aufschlagen, bis sie cremig wird. Das geht mit einem Schneebesen (und Muskelkraft) oder mit einem elektrischen Mixer. In kleine Gläschen füllen und mindestens drei Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Schokoladenmousse mit etwas Schlagsahne servieren. Sooo gut!

*Wir empfehlen eine Metallschüssel, da sie die Temperatur vom Eisbad schneller und besser an die Schokolade übertragt.

Wieso funktioniert das überhaupt?

Ganz einfach: beim Kochprozess entsteht eine sogenannte Emulsion. Wer in Chemie in der Schule auch immer gepennt hat, bekommt jetzt eine kleine Auffrischung: Beim Aufschlagen werden mikroskopisch kleine Wasserteilchen im Fett eingeschlossen, die die geschmolzene Schokolade verdicken und cremig machen (das ist derselbe Prozess wie bei einer Vinaigrette oder Mayonnaise). Danach wird noch mehr Luft hineingeschlagen. Die Schokolade härtet beim Abkühlen um die Luftblasen herum aus und bildet so einen stabilen Schaum oder in unserem Fall eine Mousse.

Die 2-Zutaten-Schokoladenmousse begeistert nicht nur uns, sondern auch das Netz – über 5 Millionen Aufrufe auf TikTok

Von diesem einfachen Dessert mit Zutaten, die jede:r sicherlich zu Hause hat, sind die Menschen im Internet so begeistert, dass das Video auf TikTok innerhalb kürzester Zeit mehr als 5 Millionen Views generiert hat. Viele User:innen überzeugen sich selbst vom Rezept und teilen ihre Ergebnisse mit der Community. Und die ist begeistert, wie einige der zahlreichen Kommentare zeigen:

Das sieht so gut aus 😍

Man kann auch jede andere Flüssigkeit verwenden (ich habe einmal Tee verwendet - es war köstlich!)

Wow! Ich hatte ja keine Ahnung, dass das funktioniert!

Ich könnte mir auch Kaffee als Ersatz für Wasser gut vorstellen...