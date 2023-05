Gekochte Eier schneller schälen mit vier Methoden

Von: Yannik Lurz

Gekochte Eier sind lecker, aber schwer zu pellen. Mit vier Tricks schälen Sie Eier in kürzester Zeit. Für den einfachsten Tipp benötigt man nur kaltes Wasser.

Manche mögen ihr Ei innen fest, andere bevorzugen es flüssig. Die Schale ist mal braun, mal weiß. Doch ein Problem ist immer gleich: Wie lassen sich gekochte Eier einfach schälen? Es gibt ein paar Tricks, um sie zu pellen. Kaltes Wasser, Essig oder Löcher einstechen – was hilft wirklich?

Eier schälen: Welche Tricks gibt es?

Trick, um Eier zu schälen Funktionsweise Loch ins rohe Ei stechen Eierboden anstechen, kochen Essig zum Kochwasser geben Einen Teelöffel pro Liter Wasser vor dem Kochen dazugeben Loch ins gekochte Ei stechen Eierspitze anstechen, Schale am Eierboden leicht entfernen, pusten kaltes Wasser Nach dem Kochen die Eier in kaltem Wasser schütteln

Das sind die Tipps, die Ihnen helfen, Eier zu pellen. Wie diese im Detail anzuwenden sind, erfahren Sie im folgenden Text.

Ei schälen: Wie funktioniert der Trick mit dem Einstechen?

Einfach ein Loch ins Ei stechen, um das Frühstücksei zu pellen? Dazu gibt es zwei mögliche Varianten:

mit einem rohen Ei mit einem bereits gekochten Ei

Schauen wir uns die erste Möglichkeit an. Um ein Ei leichter zu pellen, stechen Sie das rohe Ei an. Am besten eignet sich die flachere Seite des Eis. Nutzen Sie einen Eierstecher oder eine feine Nadel. Sonst könnte das Ei zerbrechen. Außerdem braucht es nur ein kleines Loch in der Eierschale. So dringt beim Kochen Wasser in das Ei ein und es lässt sich leichter schälen.

Die zweite Variante findet erst nach dem heißen Wasserbad statt. Auch hier das Ei punktieren. Dieses Mal jedoch die Eierspitze nutzen. An der flacheren Unterseiten entfernen Sie ein wenig Eierschale. Nun an der Spitze pusten – so lässt sich das Ei schnell schälen.

Gekochte Eier zu schälen, ist mühsam. Auf dem Bild ist ein geköpftes Frühstücksei zu sehen. Wer ein hart gekochtes Ei essen möchte, schält oft das ganze Ei. Wir zeigen, wie Sie Eier schnell pellen. © Rüdiger Wölk/Imago

Auch ohne Eierstecher oder Nadel schälen Sie ein Frühstücksei in kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen.

Eier schnell pellen dank Essig im Kochwasser

Hausmittel reinigen fast alles, eines davon heißt Essig. Der hilft vor allem bei Kalkablagerungen. Da Eierschalen einen hohen Kalkanteil besitzen, löst der Essig im Kochwasser die Schale vom Hühnerei leicht ab. So lässt sich das Ei leicht pellen. Geben Sie knapp einen Teelöffel Essig pro Liter Wasser dazu. Mit diesem hilfreichen Trick lässt sich jedes Ei ganz leicht schälen.

Eier mit kaltem Wasser abschrecken: So schnell pellen Sie Eier mit diesem Trick

Die Eier haben ihr Bad im heißen Wasser beendet? Nun folgt, wie beim Saunagang, das kalte Tauchbecken. Füllen Sie etwas kaltes Wasser in einen Topf und geben die gekochten Eier dazu. Schütteln Sie die Eier so lange, bis die Schale komplett vom Ei abgefallen ist. Verbleibende Schalenreste einfach abzupfen.

Wie lassen sich Eier also am besten und schnellsten schälen? Diese Frage müssen Sie sich selbst beantworten. Probieren Sie alle Tricks aus, die wir zum Thema „Eier pellen“ gesammelt haben und geben Sie gerne Rückmeldung.