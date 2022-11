Olivenöl aus Spanien: Welche Sorten sich wofür in der Küche eignen

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

Olivenöl aus Spanien kommt jetzt wieder frisch auf den Markt. © Christin Klose/dpa

Olivenöl aus Spanien ist weltweit beliebt. Aber Öl ist nicht gleich Öl, und nicht jedes ist für alles in der Küche geeignet. Worauf es bei Olivenöl ankommt, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Olivenöl aus Spanien 2022 viel teurer - Unterschiede und das beste Öl der Welt

Jaén - In Spanien ist die Olivenernte in vollem Gange, das erste Olivenöl der Saison 2022/2023 ist bereits auf dem Markt. Je nach Herstellungsprozess gibt es deutliche Unterschiede bei der Qualität des Öls und damit auch für die jeweilige Verwendung in der Küche. So sollte Olivenöl „virgen extra“ oder „extra nativ“ beispielsweise am besten roh zum Einsatz kommen, damit es seinen vollen Geschmack entfaltet. Wie teuer Olivenöl aus Spanien 2022 geworden ist und wo genau die Unterschiede zwischen den Sorten liegen, erklärt costanachrichten.com.

Übrigens kommt auch das beste Olivenöl der Welt aus Spanien, genauer gesagt aus Górdoba in Andalusien. So zumindest hat es die World Olive Oil Competition 2022 entschieden. Erhältlich ist es für einen erstaunlich günstigen Preis bei einem deutschen Discounter.