Erdbeeren im Ökotest: Viele Früchte aus dem Ausland sind umweltschädlich und mit Pestiziden belastet

Warten Sie lieber auf heimische Erdbeeren aus Deutschland. Die Früchte sind nicht nur besser für die Umwelt, sie schmecken auch besser.

Wer die bevorstehende heimische Erdbeersaison gar nicht abwarten kann, greift im Supermarkt schon einmal gerne zu Früherdbeeren aus dem Ausland. Dass das aber keine gute Idee ist, zeigt die kürzlich durchgeführte Analyse von Ökotest. Getestet wurden 14 Erdbeerpackungen, von denen 12 aus der spanischen Provinz Huelva und eine aus Ägypten stammten. Nur zwei Produkte erhielten die Bezeichnung „gut“, auch wenn es Ökotest wichtig ist, zu betonen, dass man nur im Ausnahmefall Früherdbeeren aus dem Ausland kaufen sollte. Zumal heimische Erdbeeren frischer und aromatischer schmecken.

Wer seinen Speiseplan saisonal und auch regional ausrichtet, tut nicht nur sich, sondern auch dem Klima etwas Gutes. Welches Obst und Gemüse beispielsweise seit April Saison hat, lesen Sie hier.

Erhöhtes Krebsrisiko wegen Früherdbeeren? Schuld sind laut Ökotest enthaltene Pestizide

Bei der Analyse stellte Ökotest vor allem eine hohe Pestizidbelastung in den getesteten Erdbeeren fest. Die mit „ungenügend“ bewerteten Erdbeerpackungen von Norma und Aldi Süd enthielten gleich mehrere unterschiedliche Pestizide. Unter anderem konnte das bienentoxische Fungizid Ethirimal nachgewiesen werden, das in der EU verboten ist. Dem Bericht zufolge kann es entweder illegal in Spanien gespritzt worden sein oder sich aus dem ebenfalls nachgewiesenen Bupirimat abgebaut haben.

Bupirimat gilt ebenso wie das in den Erdbeeren von Penny gefundene Insektizid Cyflumetofen als krebserregend. Obwohl das für Bienen giftige Spinosad im Bio-Anbau unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist, hebt Ökotest die Schädlichkeit hervor: bei den Bio-Erdbeeren von Tegut konnte eine Menge des Spritzmittels nachgewiesen werden, die den zugelassenen Grenzwert um mehr als die Hälfte ausschöpft.

Ökotest: 5 von 14 getesteten Erdbeeren enthalten keine Spritzmittel

Anbieter Bezeichnung Herkunft Klasse Edeka Edeka Bio Erdbeeren Spanien 2 Rewe Rewe Bio Erdbeeren Spanien 2 Denn's Magallanes Fresh Bio Erdbeeren Spanien 2 Lidl Erdbeeren Spanien 1 Aldi Nord Frutania Erdbeeren Spanien 1

Die getesteten Sorten „Edeka Bio Erdbeeren“ und „Rewe Bio Erdbeeren“ sind die einzigen, die Ökotest mit „gut“ bewertet.

Folgende Tipps sollten Sie Ökotest zufolge beim Kaufen von Erdbeeren beachten

Früherdbeeren sind schlecht fürs Klima – insbesondere solche aus Ägypten oder Marokkko –, oft voller Pestizide und sollten nur in Ausnahmefällen konsumiert werden.

Warten Sie besser auf heimische Erdbeeren, die frischer und aromatischer schmecken.

Achten Sie im Supermarkt auf Bio-Produkte, die ohne Pestizide auskommen.

Wer vor Mai Erdbeeren aus Deutschland kauft, hinterlässt noch größere Spuren – denn die im Gewächshaus gezüchteten Früchte haben eine noch schlechtere Klimabilanz als die aus Spanien importierten Erdbeeren.

Sobald Erdbeeren in Deutschland wieder Saison haben, können Sie wieder köstliche Rezepte wie Erdbeer-Streusel-Käsekuchen, Erdbeer-Rhabarberkuchen oder Erdbeer-Limes ausprobieren.