Perfekte Bratkartoffeln in nur 20 Minuten: dank Eiweiß werden sie extra-knusprig

Von: Maria Wendel

Jeder Koch hat so seine eigenen Tipps und Tricks für die perfekten Bratkartoffeln. Aber mit diesem Trick sind die Kartoffeln in nur 20 Minuten fertig. Probieren Sie es aus!

Bratkartoffeln sind ein Klassiker-Gericht, das jeder ohne viel Aufwand hinbekommt, auch als Kochanfänger. Dennoch sind manche davon abgeschreckt, dass man schon einige Zeit in der Küche stehen muss: Erst muss man die Kartoffeln vorkochen, dann in Scheiben schneiden und schließlich beim Braten in der Pfanne im Auge behalten, damit sie nicht anbrennen, aber knusprig werden. Dann gibt es noch je nach Rezept verschiedene Vorgehensweisen: Nimmt man rohe oder gekochte Kartoffeln, wie dick oder dünn sollte man schneiden, sollte man die Kartoffelscheiben häufig wenden oder doch lieber möglichst lange erst auf der einen, dann auf der anderen Seite anbraten?

Bei all den verschiedenen Möglichkeiten des Kartoffelbratens kommt dieser Trick vom Koch mit einer Geheimzutat gerade richtig. Damit werden Ihre Kartoffeln super knusprig und Sie haben wenig Aufwand bei der Vorbereitung. Sie müssen weder schälen noch schneiden, nicht vorkochen und auch nicht braten. Neugierig?

Mit diesem Trick werden Ihre Bratkartoffeln besonders knusprig: ohne Vorkochen, ohne Schneiden

Der erste Kniff lautet nämlich: Schneiden Sie die Kartoffeln nicht in Scheiben. Stattdessen verwenden Sie Baby- oder neue Kartoffeln: Die sind kleiner und werden schneller durch. Damit sparen Sie schon mal einiges an Zeit, weil Sie die Kartoffeln weder schälen, noch in gleichmäßige Scheiben schneiden müssen. Neue Kartoffeln haben zudem eine dünne Haut, die Sie dranlassen können, da sie leichter knusprig wird.

Knusprige Bratkartoffeln aus dem Ofen: Mit dem Eiweiß-Trick klappt es

Der zweite Trick lautet: Braten Sie die Kartoffeln nicht in der Pfanne mit Öl an, sondern geben Sie sie in den Ofen! Aber nicht etwa mit Öl, sondern mit Eiweiß. Der amerikanische Koch Dan Kluger schwört auf diese Technik: Schlagen Sie Eiweiße in einer Schüssel so lange schaumig auf, bis keine Flüssigkeit mehr da ist. Schwenken Sie die Kartoffeln im Eischnee, sodass alle damit bedeckt sind. Dann würzen Sie mit Salz, Pfeffer und gegebenenfalls anderen Gewürzen, die Sie mögen. Dann kommt die Auflaufform oder das Blech mit den Kartoffeln für nur 20 Minuten in den Backofen bei 200 °C.

Und das war‘s auch schon: knusprige Bratkartoffeln in nur 20 Minuten. Das Eiweiß sorgt für eine besonders knusprige Haut auf den Kartoffeln. Und Knusprigkeit erwartet man schließlich von Bratkartoffeln. Auch wenn diese Kartoffeln genau genommen Röstkartoffeln aus dem Ofen sind. Probieren Sie den Eiweiß-Tipp unbedingt einmal aus und genießen Sie die schnellen Kartoffeln ohne viel Aufwand.

Kochbuch mit einfachen und cleveren Rezepten Diese bequeme Methode für schnelle Bratkartoffeln stammt übrigens aus Dan Klugers Kochbuch „Chasing Flavour: Techniques and Recipes to Cook Fearlessly“ (werblicher Link) und kann die Art und Weise, wie Sie Essen braten und schmoren, revolutionieren.

