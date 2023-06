Ökotest rät zu Leitungswasser: Einige Mineralwasser zwar „sehr gut“, manche erhöhen Krebsrisiko

Testsieger

Welches Mineralwasser kaufen Sie regelmäßig ein? Ökotest hat 50 Marken genauer unter die Lupe genommen.

Ökotest hat verschiedene Mineralwasser getestet und das Ergebnis dürfte wohl einige Verbraucherinnen und Verbraucher aufatmen lassen – sofern die bevorzugte Mineralwasser-Marke positiv bewertet wurde. Insgesamt erhielten 24 Mineralwässer, also knapp die Hälfte der 50 getesteten Getränke, die Gesamtnote „sehr gut“. Welche Testsieger aus der Analyse hervorgegangen und wer die großen Verlierer des Mineralwasser-Ökotests sind, erfahren Sie im Folgenden. Die vollständigen Ergebnisse von Ökotest können Sie hier (hinter der Bezahlschranke) nachlesen.

Ökotest hat 50 Mineralwasser aus verschiedenen Regionen Deutschlands getestet

+ Kaufen Sie regelmäßig Mineralwasser ein oder bevorzugen Sie Leitungswasser? © Gottfried Czepluch/Imago

In der Mineralwasser-Analyse hat Ökotest gleich 24-mal die Bestnote „sehr gut“ vergeben. Unter anderem an günstige und regional vertriebene Marken wie beispielsweise „Frische Brise Marius Mineral-Quelle Medium“ oder „Naturpark Quelle Medium“. Aber auch bundesweit vertriebene Mineralwässer wie „Selters Medium“ oder „Gerolsteiner Medium“ bekommen von Ökotest die Qualitätsauszeichnung „sehr gut“. Außerdem mit „sehr gut“ bewertet wurden „Christinen Medium Bio“ von Teutoburger Mineralbrunnen und „Adelholzener Sanft“ von Adelholzener Alpenquelle. Die vollständigen Ergebnisse von Ökotest können Sie hier (hinter der Bezahlschranke) nachlesen.

Tipps von Ökotest:

Wählen Sie nach Möglichkeit statt Mineralwasser besser Leitungswasser. Zum einen ist das viel günstiger als Wasser zu kaufen und Sie sparen sich den Transport der schweren Flaschen. Zum anderen wird die Qualität des Trinkwassers aus der Leitung engmaschig kontrolliert. Gleichzeitig ist Leitungswasser am wenigstens schädlich fürs Klima und die Umwelt.

Wenn Sie auf gekauftes Mineralwasser nicht verzichten können oder wollen, greifen Sie am besten zu Mineralwasser aus einem möglichst nah gelegenen Mineralbrunnen in einer Mehrwegflasche.

Ökotest führt regelmäßig Analysen zu unterschiedlichen Lebensmitteln durch. So sind fast alle getesteten Buttermarken bei Ökotest durchgefallen. Beim Erdbeer-Ökotest stellte sich hingegen heraus: Viele Früchte aus dem Ausland sind umweltschädlich und mit Pestiziden belastet.

Verunreinigungen im Mineralwasser: Die großen Verlierer im Ökotest

Aber auch negativ sind einige getesteten Mineralwasser in den Laboruntersuchungen von Ökotest aufgefallen. Grund dafür sind nachgewiesene sogenannte „menschengemachte“ Verunreinigungen wie beispielsweise Pestizidabbauprodukte und Süßstoffe. Diese können häufig nicht herausgefiltert werden. Zudem wurde in der Analyse beim mit „ungenügend“ bewerteten Mineralwasser „Berg Quellen Medium“ von Markengetränke Schwollen ein erhöhter Chrom(VI)- und Nitratgehalt nachgewiesen. Während Chrom(VI) als krebserregend gilt, warnt Ökotest vor Nitrat, das sich in Nitrit umwandeln und im Magen die Produktion von Nitrosaminen begünstigen und somit ebenfalls krebserregend sein kann.

Auch „Oppacher Medium“ von Oppacher Mineralquellen erhielt von Ökotest nur die Note „mangelhaft“. Aufgrund des Nitratwertes sei das Mineralwasser entgegen Herstellerangaben nicht für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet.

Rubriklistenbild: © Gottfried Czepluch/Imago