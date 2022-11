Mandarinen aus Spanien: Warum das Blatt an der Frucht so wichtig ist

Von: Judith Finsterbusch

In Spanien werden aktuell Mandarinen geerntet - bestenfalls mit Blatt. © Ángel García

Ist beim Kauf noch ein Blatt an der Mandarine, gibt dies Auskunft über die Qualität der Winter-Frucht. Warum das so ist, erklären Landwirte aus Spanien in diesem Artikel:

Valencia - Spanien ist nach China weltweit größter Mandarinen-Produzent, Hauptabnehmer in der EU ist Deutschland. Die Saison hat vor einigen Wochen begonnen, noch bis Mai werden die süßen Früchte geerntet. Einen wichtigen Hinweis auf die Qualität des Winter-Obstes liefert Kunden das grüne Blatt an der Mandarine. Warum das Blatt ein Merkmal dafür ist, dass die Mandarine reif und mit allen Inhaltsstoffen geerntet wurde, erklärt costanachrichten.com.

Vor allem die Region Valencia ist in Spanien bekannt als Anbaugebiet für Zitrusfrüchte wie Mandarinen, Clementinen, Orangen oder Zitronen. Für die Landwirte ist jetzt Hochsaison, sie gehen mit einer Online-Plattform neue Wege und erklären darauf Wissenswertes rund um Mandarinen und Co.