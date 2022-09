Diese low carb Zucchini-Tomaten-Frittata zauberst du dir im Handumdrehen

Von: Sandra Keck

Teilen

So lecker schmeckt ein Low Carb Rezept: Zucchini-Tomaten-Frittata. © Einfach Tasty

Die italienische Variante eines Omelettes

Frittata, Omelette oder Tortilla - eines dieser leckeren Gerichte hast du bestimmt schon gegessen. Im Grunde sind alle Pfannengerichte, die aus geschlagenen Eiern bestehen. Der Unterschied liegt im Detail. Ein französisches Omelette wird in der Mitte zusammengeklappt. Frittata und Tortilla werden offen serviert. Falls andere Zutaten außer Eier, wie z.B. Speck oder Gemüse, mit verwendet werden, kommen diese bei der italienischen (und spanischen) Variante direkt in die Eimasse dazu. Das Omelette wird gefüllt, bevor es zusammengeklappt wird.

Bei all den feinen Unterschieden besteht eine große Gemeinsamkeit: egal ob warm oder kalt, ob zum Frühstück oder Abendessen: alle Leckereien machen satt, sind schnell und einfach zubereitet und schmecken.

Unsere Zucchini-Tomaten-Frittata passt perfekt in den Spätsommer. Probiere es doch direkt aus.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

8 Eier

200 ml Schlagsahne oder Milch

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 Prise edelsüßes Paprikapulver

100 g Pecorino, gerieben

20 ml Speiseöl

1 Knoblauchzehe, gehackt

150 g Zucchini, in Scheiben

100 g Datteltomaten, halbiert

Toppings:

Rucola

Pecorino

Die Zubereitung ist nicht schwer:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. In einer Schüssel Eier, Sahne, Gewürze und Pecorino miteinander verrühren. Speiseöl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen. Knoblauch darin andünsten, bis er duftet. Eimasse dazugeben. Zucchini und Tomaten darauf verteilen. 5 Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze braten, bis die Eimasse zu stocken beginnt. Für 10 Minuten backen, bis die Frittata vollständig fest ist. Nach Belieben mit Rucola und Pecorino bestreuen. Yummy!

Diese vegetarische Zucchini-Tomaten-Frittata ist ein perfektes Sommergericht. Das Rezept findest du auf Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Neugierig auf die anderen europäischen Eierspeisen? Diese Tortilla de Patatas macht dich sowas von satt und ist das perfekte Kateressen oder das ist das fluffigste Omelette, das du jemals essen wirst.

Abonniere unseren Newsletter und wir senden dir regelmäßig leckere Kochinspirationen zu, bei denen dir das Wasser im Mund zusammenläuft.