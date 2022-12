Weihnachten ohne die Queen: Ob es wohl trotzdem ihre Lieblingsplätzchen in Sandringham geben wird?

Von: Janine Napirca

Die britische Königsfamilie wird künftig Weihnachten wieder traditionell in Sandringham feiern, allerdings ohne die Queen – auch ohne ihre Lieblingsplätzchen? Hier gibt es das Rezept zum Nachbacken.

Zeit ihres Lebens war Queen Elizabeth II. eine bekennende Naschkatze, die köstliche Spezialitäten aus der britischen Küche stets zu schätzen wusste. Insbesondere ein süßes Gebäck hatte es der britischen Königin in der Weihnachtszeit angetan: royale Zimtsterne. Mit dem Rezept, das die königliche Familie einst über Instagram teilte, können Sie die Lieblingsplätzchen der Queen ganz einfach zu Hause backen.

Wie verbringen die britischen Royals Weihnachten ohne die Queen?

Die vergangenen Weihnachtsfeste fanden im britischen Königshaus wegen Corona auf Schloss Windsor statt. Nachdem aber sowohl die Queen als auch ihr Gemahl Prinz Philip ihre letzte Ruhe gefunden haben, kehrt die Königsfamilie wieder zur alten Tradition zurück und wird Weihnachten auf dem Landsitz in Sandringham feiern.

Nach der Veröffentlichung der Netflix-Serie „Harry & Meghan“ werden die ehemaligen Royals Weihnachten nicht in Großbritannien verbringen. Obwohl sie Medienberichten zufolge eine Einladung erhielten, bleiben Harry und Meghan über die Feiertage in den USA und feiern Weihnachten mit den Kindern und Meghans Mutter. So bleiben ihnen wohl auch die Lieblings-Zimtsterne der Queen verwehrt. Vielleicht gibt es stattdessen Bethmännchen, Hildabrötchen oder gar Schoko-Mandelsplitter?

Folgende Zutaten brauchen Sie, um die Lieblingsplätzchen der Queen nachzubacken

1/2 Zitrone

360 g Puderzucker

3 Eiweiß

300 g Mandeln

80 g Orangeat

1 Prise gemahlene Nelken

1-2 TL Zimt

Außerdem brauchen Sie noch Backpapier, Ausstecher und ein Nudelholz.

Lieblingsplätzchen der Queen zu Weihnachten: So bereiten Sie die königlichen Zimtsterne zu

Waschen Sie die halbe Zitrone und reiben Sie die Schale ab. Pressen Sie anschließend den Zitronensaft aus der halben Zitrone aus. Verquirlen Sie den Puderzucker mit dem Eiweiß und dem ausgepressten Zitronensaft und teilen Sie die Creme in zwei Teile – ein Drittel stellen Sie zur Seite, die anderen zwei Drittel geben Sie in eine große Schüssel. Fügen Sie die weiteren Zutaten, also Mandeln, Orangeat, Zitronenabrieb, den übrigen Zitronensaft, die gemahlenen Nelken und nicht zu vergessen den Zimt, zur Creme in die Schüssel hinzu und vermischen Sie alles zu einem gleichmäßigen Plätzchenteig. Kneten Sie den Teig anschließend mit den Händen, drücken Sie ihn etwas platt und legen Sie einen Backpapierzuschnitt darauf. Mithilfe eines Nudelholzes können Sie so den Plätzchenteig auf eine Dicke von einem Zentimeter ausrollen. Streichen Sie dann die übrige Creme auf den Teig und stechen Sie mit Ausstechern kleine Sterne aus. Die königlichen Zimtsterne werden bei 160 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 140 Grad Celsius) etwa eine Viertelstunde lang gebacken.

Wenn Sie einen ähnlichen Geschmack wie die Königin besitzen, dürfte Ihnen Queen Elizabeths Lieblingskuchen ebenfalls schmecken.