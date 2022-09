Dieser überbackene Chinakohl mit Hähnchen ist low carb und ein high light

Von: Sandra Keck

Dieses ausgefallene Rezept bringt Abwechslung in deine Küche: überbackener Chinakohl mit Hähnchen. © Einfach Tasty

Schon mal mit Chinakohl gekocht?

Ich gebe zu, dass ich bislang immer am Chinakohl im Supermarkt vorbeigelaufen bin. Ein Fehler, was mir spätestens dieses Rezept beweist! Wie sieht‘s mit dir aus?

Für alle, die wie ich bei diesem Gemüse einen blinden Fleck haben, gibt es hier eine Kurzvorstellung des Kohls:

Chinakohl stammt ursprünglich aus dem Norden Chinas - hier ist der Name also Programm - und weit verbreitet in asiatischen Gerichten. Und diese sind vielseitig, da Chinakohl roh, im Salat, gedünstet, gebraten oder gebacken gut schmeckt. Und das bereits seit dem 5. Jahrhundert! Chinakohl ist nicht nur lecker, sondern auch bekömmlicher als andere Kohlarten (perfekt für Schonkost). Zudem eignet er sich super für eine bewusste Ernährung, da er zu einem Großteil aus Wasser besteht und kaum Kalorien hat (deshalb müssen wir ihn von Einfach Tasty ja auch mit Käse überbacken - logisch, oder?). Also, wann probierst du ihn?

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Auflauf:

900 g Chinakohl

20 ml Speiseöl

400 g Hähnchenbrustfilet, in Streifen

100 g Gratinkäse

Petersilie, nach Geschmack

Sauce:

200 g Crème Fraîche

3 TL Currypulver

200 ml Schlagsahne

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

Die Zubereitung ist nicht schwer:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Für den Auflauf: Chinakohl putzen, waschen, Strunk entfernen und in Spalten schneiden. Spalten in eine Auflaufform legen und 10 Minuten backen. Für die Sauce: Crème fraîche, Currypulver, Sahne, Salz und Pfeffer miteinander verrühren. In einer Pfanne Speiseöl erhitzen und Hähnchen darin braun braten. Sauce dazugeben und aufkochen lassen. Hähnchen-Sauce über den gebackenen Chinakohl geben. Mit Gratinkäse bestreuen. Weitere 30 Minuten backen, bis der Käse braun ist. Vor dem Servieren mit Petersilie bestreuen. Dazu passt Brot. Schmecken lassen!

Leckeres Low Carb Rezept: Überbackener Chinakohl mit Hähnchen in einer cremigen Currysauce. © Einfach Tasty

