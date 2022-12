Last-Minute-Geschenkideen: 10 Geschenke für Weihnachten, die du selber machen kannst

Von: Eva Lipka

Geschenke, Geschenke, Geschenke! Weihnachten steht vor der Tür und wir haben für dich Last-Minute-Geschenke zusammengestellt, die du kurz vor Weihnachten noch schnell herrichten kannst. © Einfach Tasty

Keine Sorge, we got you..

Upsi… Weihnachten steht vor der Türe und du hast gar keinen Plan, was du deinen Liebsten schenken sollst? Das kenne ich nur zu gut. Letztes Jahr hatte ich mich dann in der Not dafür entschieden, allen einfach selbstgemachte Geschenke zusammenzustellen. Nach ewiger Inspirationssuche in den Weiten des Internets und mit einer zweiseitigen Einkaufsliste bewaffnet, bin ich dann noch kurz vor knapp in den Supermarkt gegangen. Nach einem Tag in der Küche standen meine bunt gefüllten Geschenkboxen endlich vor mir.



Weil ich aus meiner Erfahrung gelernt habe, werde ich es dir so einfach wie möglich machen. In diesem Artikel findest du zehn verschiedene Rezepte für Leckereien zum Verschenken. Die passenden Verpackungen habe ich dir unter den jeweiligen Rezepten verlinkt. Ganz unten findest du eine Einkaufsliste, mit der du alle Rezepte gleich in mehrfacher Ausführung zubereiten kannst. Damit kannst du gleich mehrere Menschen beschenken.

1. Mini-Stollen im Glas

Diese Mini-Stollen im Glas sind das perfekte Geschenk! Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

Diese Mini-Stollen im Glas sehen nicht nur verdammt gut aus, sondern schmecken so gut, wie der Christstollen deiner Oma. In kleinen Schraubgläsern passen sie perfekt in deinen bunten Korb voller Geschenke. Hier geht es zum Rezept.

Kleine Schraubgläser mit süßen Deckeln, auf denen Homemade with Love steht. In denen sieht der Mini-Stollen ganz besonders schön aus. © Amazon.de/Com-Four

2. Selbstgemachtes Glühweingewürz

Hand in Hand zum Glühweinstand ...ähm in deine Küche, natürlich! Das Rezept für Glühwein findest du hier. © Einfach Tasty

Da kommt Weihnachtsmarktstimmung auf! In schönen Gläsern abgefüllt, ist das Glühweingewürz ein echter Hingucker und tolles Geschenk. Dabei dauert das zusammenstellen nur wenige Sekunden. Perfekt! Hier geht es zum Rezept.

Schraubgläser mit süßen Weihnachtsmotiven. Die perfekten Gläser für deine Glühweingewürzmischung und ein echter Hingucker. © Amazon.de/ Belle Vous

3. Bruchschokolade mit gebrannten Mandeln

Einfache und geniale Geschenkidee für Weihnachten: das Rezept für Bruchschokolade mit gebrannten Mandeln. © Einfach Tasty

Ein Weihnachtsmarkt ohne gebrannte Mandeln geht gar nicht! Das Rezept für gebrannte Mandeln in Bruchschokolade ist unschlagbar und eine süße Geschenkidee für Leckermäuler. Verpack‘ sie in niedliche Weihnachtstüten und schon hast du das perfekte Weihnachtsgeschenk.

Tipp: du kannst alle Zutaten deiner Wahl kombinieren und sogar Schokolade kombinieren und schöne Muster in deine Bruchschokolade ziehen.

Die Bruchschokolade und die Plätzchen kannst du in diesen süßen Weihnachtstütchen verpacken. © Amazon.de/ ZNABHNG

Eine bunte Tüte voller Weihnachtsplätzchen

4. Vanillekipferl

Die perfekten Vanillekipferl zergehen auf der Zunge! Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Absoluter Klassiker, absolut unverzichtbar für deine bunte Plätzchentüte. Diese Tütchen mit kleinen Weihnachtsmotiven geben deinem Geschenk den besonders weihnachtlichen Kick. Hier geht es zum Rezept.

5. Kokosmakronen

Das Rezept für den Weihnachtsplätzchen-Klassiker „Kokosmakronen“ findest du natürlich auf Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Die Kokosmakronen sind auch ein echter Weihnachtsplätzchen-Klassiker und dürfen damit auf keinen Fall in deiner Zusammenstellung fehlen. Du kannst sie ganz einfach in Tütchen mit weihnachtlichen Motiven verpacken. Easy going! Hier geht es zum Rezept.

6. Zimtsterne

Diese leckeren Zimtsterne schmecken und riechen nach Weihnachten. Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

Das Rezept für Zimtsterne reiht sich perfekt in die Reihe der Weihnachtsplätzchen-Klassiker ein. Sie ergänzen die Auswahl deiner Weihnachtsgeschenke. Hier geht es zum Rezept.

7. Bunte Ausstechplätzchen

Gehören zu Weihnachten einfach dazu! Das Rezept für bunte Ausstechplätzchen findest du hier. © Einfach Tasty

Mit diesen bunten Ausstechplätzchen sorgen für ein wunderschönes Farbenspiel in deiner Plätzchentüte. Als Geschenk verpackt in weihnachtlichen Tütchen sehen sie extra schön aus. Und jetzt mal ehrlich: Plätzchen dekorieren ist unser aller Lieblingsaufgabe, oder? Hier geht es zum Rezept.

Die Bruchschokolade und die Plätzchen kannst du in diesen süßen Weihnachtstütchen verpacken. © Amazon.de/ ZNABHNG

8. Spekulatius-Likör

Das Rezept für Spekulatiuslikör macht Lust auf Weihnachten und ist zudem ein perfektes Weihnachtsgeschenk. © Nina Artiushenko

Besonders hübsch sieht der selbstgemachte Spekulatiuslikör in einer Tannenbaum-Flasche aus. Ansonsten kannst du ganz einfache, kleine Flaschen nutzen, denn der Inhalt spricht für sich. Hier geht es zum Rezept.

Flaschen in Form eines Tannenbaums. Super süß und auf jeden Fall eine gute Ergänzung für eine liebevolle Geschenkebox. © Amazon.de/ Viva Haushaltswaren

9. Bratapfellikör

Bratapfellikör ist einfach so ein gutes Geschenk und Mitbringsel für Weihnachten. Der schmeckt allen. Hier geht es zum Rezept © Einfach Tasty

Der Bratapfellikör kann im Handumdrehen und mit wenigen Zutaten zubereitet werden. Das perfekte Last-Minute-Geschenk und die perfekte Ergänzung zum cremigen Spekulatiuslikör. In Tannenbaum-Flaschen oder kleinen Schraubflaschen mit Etiketten zum Selbstbeschriften sind sie das perfekte Geschenk. Hier geht es zum Rezept.

Wenn es ein wenig einfacher sein soll, kannst du auch auf diese Schraubflaschen zurückgreifen, um deine Liköre zu verpacken. © Amazon.de/ Vitrea-Store

10. Zwiebelmarmelade

Außergewöhnlich gut: diese Zwiebel-Balsamico-Marmelade ist etwas ganz besonderes und eignet sich hervorragend als Geschenk. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Außergewöhnlich gut: Dieses Rezept für Zwiebel-Balsamico-Marmelade darf in deinem Weihnachtspaket nicht fehlen. In kleinen Einmachgläsern verpackt, rundet sie deine Geschenkeauswahl ab. Hier geht es zum Rezept.

Diese kleinen Einmachgläser eignen sich für vielerlei Marmeladen und Konfitüren. Perfekt für deine Geschenke. © Amazon.de/ BigDean

Wie versprochen, haben wir hier eine Einkaufsliste für dich zusammengestellt:

Obst und Gemüse:

1 kg rote Zwiebeln

Backzutaten und Gewürze:

1 kg Mehl

1 kg Zucker

100 g brauner Zucker

Backpulver

Vanillezucker

Bourbon-Vanillezucker

2 Pck. Puderzucker

20 g Hagelzucker

70 g Kandiszucker

Kardamom

Zimt

Zimtstangen

Sternanis

Nelken

2 Vanilleschoten

15 g Orangenschale, getrocknet

1 Pck. Stollengewürz

1 Pck. Spekulatius-Gewürz

50 g Früchte-Mix (Zitronate)

50 g Rum-Rosinen

100 g Mandeln, gehackt

500 g Mandeln, gemahlen

200 g Mandeln, ganze

200 g Kokosraspeln

100 g Marzipan, gewürfelt

100 g dunkle Kuvertüre

Bunte Zuckerstreusel

Spekulatius-Aufstrich

Salz

Pfeffer

Thymian

Süßigkeiten:

600 g Schokolade

Milchprodukte und Tierprodukte:

650 g Butter

120 g Speisequark

10 Eier

300 ml Schlagsahne

Getränke:

400 ml brauner Rum

200 ml Vodka

100 ml Rotwein

1 Liter Apfelsaft (naturtrüb)

Zitronensaft

Essig und Öl:

etwas Speiseöl

150 ml Balsamicoessig

Nach diesen ganzen süßen Leckereien, hast du doch bestimmt Lust auf was richtig Deftiges, oder? Dann probier‘ doch mal unser Würstchengulasch, das deiner ganzen Familie ein Lächeln ins Gesicht zaubert:

