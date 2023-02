Drei Tipps, die Ihren Alltag beim Kochen und Backen vereinfachen – von Eier trennen bis Fleisch braten

Von: Andrea Stettner

Profis arbeiten mit so manchen Tricks, mit denen Gerichte und Kuchen immer gelingen. Wer sie kennt, dem geht der Küchenalltag gleich viel leichter von der Hand.

Beim Eier trennen geraten Sie regelmäßig in Rage, weil die Schalen immer in der Schüssel landen? Und das Steak wird jedes Mal zäh? Oft braucht es nur kleine Veränderungen oder den richtigen Kniff, und schon läuft es in der Küche rund.

1. Nie wieder holziger Spargel

Weißer Spargel gehört zu den teuersten Gemüsen. Kein Wunder: Richtig zubereitet schmeckt das „Königsgemüse“ wunderbar zart und zergeht förmlich auf der Zunge – wenn die holzigen Enden zuvor richtig entfernt wurden. Hier hilft ein kleiner Trick: Biegen Sie die rohe Spargel-Stange mit den Händen, bis sie bricht. Die Bruchstelle markiert laut dem Portal Web.de den holzigen Teil des Spargels. Zu Spargel passen übrigens wunderbar Kartoffeln, die Sie mit einem Trick in drei Minuten fertig garen können.

2. Fleisch vor dem Braten auf Zimmertemperatur bringen

Ihr Fleisch wird immer zäh? Dann könnte es daran liegen, dass es zu kalt ist, wenn es in der Pfanne oder auf dem Grill landet. Nehmen Sie das Fleisch für Schnitzel, Steak & Co. am besten eine Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank und bringen Sie es auf Zimmertemperatur. Dadurch verringert sich laut einfach-schnell-gesund-kochen.de der Temperaturunterschied zwischen dem heißen Öl und dem Fleisch und es wird gleichmäßiger gegart.

3. Trick, um Eierschale herauszufischen

Eier trennen oder aufschlagen ist nichts für schwache Nerven. Selbst bei geübten Hobbybäckern oder -köchen landet dabei gerne ein Stück Eierschale in der Schüssel. Mit Löffeln oder Fingern wird dann versucht, das Stückchen aus dem glitschigen Ei zu befördern – oft mit mäßigem Erfolg. Leichter geht es, wenn Sie das winzige Stück einfach mit einem größeren Stück Eierschale herausfischen. Dann steht einem fluffigem Omelette oder einem saftigen Schokokuchen nichts mehr im Weg. Sind die Eier noch gut? Auch das lässt sich mit einem einfachen Trick prüfen.