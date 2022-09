Wichtiger Küchentipp: Schneidebrett darf nie härter sein als das Messer

Von: Franziska Kaindl

Sie wollen möglichst lange etwas von Ihren Küchenmessern haben? Dann sollten Sie für Ihr Schneidebrett immer ein Material wählen, das weicher ist.

Wer täglich in der Küche Zwiebeln, Tomaten und anderes Gemüse schnippelt, ist mit den unschönen Furchen auf dem Schneidebrett vertraut. Vor allem, wenn diese aus Holz oder Kunststoff bestehen, machen sich die dünnen Rillen schnell bemerkbar – und diese sind bekanntermaßen ein gefundenes Fressen für Bakterien, da sie sich nur schwer reinigen lassen. Selbst Spülmittel ist dafür nicht ausreichend.

In Kunststoff-Schneidebrettern bilden sich durch das Schnippeln schnell Ritzen im Material. © Jose De Jesus Saldana/Imago

Allerdings wäre es ein Fehler, nun auf ein Schneidebrett aus härterem Material, zum Beispiel aus Glas oder Stahl, zurückzugreifen. Denn: „Ein Schneidebrett darf niemals härter sein als das Messer“, so lautet die Devise von Koch Stephan Schnieder bei einem Fernsehgarten-Auftritt Ende August im ZDF.

Hartes Material bei Schneidebrettern erhöht Messer-Verschleiß

Das Problem ist offensichtlich: Wenn das Messer regelmäßig auf ein härteres Material trifft, wird es schneller stumpf. Dadurch muss es öfter geschärft werden, was wiederum für einen höheren Verschleiß sorgt. Das dürfte gerade für diejenigen ärgerlich sein, die viel Wert auf ein gutes Schneidewerkzeug legen und dafür auch mal mehr Geld hinblättern. Ritzen im Schneidebrett sind aber in der Regel nur ein Schönheitsmakel, der die Arbeit nicht wirklich beeinträchtigt. Und falls Sie der Anblick trotzdem irgendwann stört, dann lassen sich Schneidebretter aus Holz auch einfach abschleifen, wie Schnieder empfiehlt. Anschließend werden Sie noch einmal abgewaschen und geölt – schon sind die unschönen Ritzen wieder Geschichte.

Wer sein Schneidebrett schonen will, kann außerdem an seiner Schnitttechnik arbeiten und versuchen, das Eindringen der Klinge in die Unterlage zu reduzieren, wie auf verschiedenen Blogs empfohlen wird. Es soll ja sowieso nur das Essen geschnippelt werden und nicht das Brett. Dazu braucht es ein scharfes Messer und am besten ein Schneidebrett mit guten Gleiteigenschaften. Dafür eignet sich das Kunststoff-Material PE 500, welches auch häufig in der Gastronomie verwendet wird.