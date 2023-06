Das ungeschlagene Lieblingsessen für Groß und Klein? Unsere Hypothese: Spaghetti Bolognese

Von: Sandra Keck

Spaghetti Bolognese gehört zu den beliebtesten Essen der Deutschen. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Das Gericht Spaghetti Bolognese ist ein deutscher Klassiker mit italienischem Flair, der bei der ganzen Familie beliebt ist.

Egal, ob Feinschmecker oder Foodie, ob jung oder alt, es gibt ein Gericht, das sich einen festen Platz in den Herzen und Mägen der Deutschen erobert hat: die gute alte Spaghetti Bolo. Dieser Nudelklassiker hat sich über die Jahre hinweg in den deutschen Küchen etabliert und ist sowohl in Restaurants und Kantinen als auch zu Hause zu finden.

Mit dem italienischen Ursprungsrezept Ragù alla bolognese hat die einfache Hackfleisch-Tomaten-Sauce wenig zu tun. Aber das tut der Beliebtheit keinen Abbruch und so hält sich Spaghetti Bolognese wacker in den Top 10 der beliebtesten Gerichte der Deutschen, neben Pizza, Lasagne, Rouladen und Currywurst. Übrigens, wo es in Berlin die beste Currywurst zu essen gibt, hat das Team von Einfach Tasty getestet.

So einfach gelingt der Klassiker Spaghetti Bolognese:

Folgende Zutaten werden für das beliebte Gericht Spaghetti Bolognese benötigt:

Bolognese-Sauce:

2 EL Speiseöl

500 g Hackfleisch

100 g Zwiebeln, gewürfelt

5 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Zucker

3 EL Tomatenmark

2 Lorbeerblätter

150 g Möhren, gewürfelt

150 g Knollensellerie, gewürfelt

250 ml Rotwein

500 g gehackte Tomaten (aus der Dose)

1 EL Oregano

Dazu:

250 g Spaghetti

Parmesan, frisch gerieben

Petersilie, gehackt

Einfach Tasty Tipp: Es lohnt sich eigentlich immer, gleich die doppelte Menge der Hackfleischsauce zu kochen. Denn aufgewärmt schmeckt sie fast noch besser oder man friert sie ein, für ein schnelles Essen in der Zukunft.

Die Zubereitung ist einfach und es zahlt sich aus:

Für die Bolognese-Sauce: Öl in einer tiefen Pfanne erhitzen und Hackfleisch darin krümelig braten. Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer und Zucker zugeben und anschwitzen. Tomatenmark und Lorbeerblätter zugeben und kurz mitbraten. Gemüse zugeben und weitere 3 Minuten anbraten. Mit Rotwein und gehackten Tomaten ablöschen und mit Oregano würzen. Zugedeckt mindestens eine Stunde köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. In der Zwischenzeit Spaghetti nach Packungsanleitung zubereiten. Anschließend Spaghetti mit Bolognese anrichten. Dazu passt geriebener Parmesan und gehackte Petersilie. Sooo gut!

Das Rezept für Spaghetti Bolognese schmeckt Groß und Klein. © Einfach Tasty

Natürlich gibt es in Deutschland auch Liebhaber der traditionellen italienischen Bolognese. Doch die deutsche Version hat ihren eigenen Charme und hat sich als ein Gericht im Laufe der Jahre etabliert. Und das ist auch gut so.