Matjes nach Hausfrauenart sollte als echter Klassiker in deinem Repertoire nicht fehlen

In der norddeutschen Küche ist dieses Rezept für Matjes nach Hausfrauenart ein echter Klassiker. © Einfach Tasty

Das ideale Katerfrühstück an Neujahr.

Während meiner Ausbildungszeit, gab es schon den ein oder anderen Morgen, an dem man nicht so ganz fit, nach einer durchzechten Nacht, auf der Arbeit erschienen ist. Ein Glück, dass es an meinem Arbeitsplatz eine Fischabteilung gab, die das perfekte Katerfrühstück nach echter Fischer:in-Tradition parat hatte: Matjes nach Hausfrauen Art.

Und wenn du jetzt meinst, das ist nichts für dich, dann hast du noch nie einen saftigen, salzigen Matjes mit einer süßen, cremigen Sauce nach einer Partynacht gegessen. Ein Brauch war es übrigens auch einen Rollmops zu essen. Für die ganz mutigen Gourmets gab es eine frische Auster zum Frühstück. Es wirkt Wunder. Quelle: Trust me!

So gehts:

Diese Zutaten brauchst du:

200 g Joghurt

50 g Mayonnaise

20 g Senf

200 ml Schlagsahne

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

2 TL Zucker

100 g Essiggurken, in Streifen

70 g Zwiebel, in Streifen (entspricht einer kleinen Zwiebel)

100 g Apfel, in Streifen

300 g eingelegte Matjesfilets

Petersilie, gehackt

Die Zubereitung ist ganz einfach:

Joghurt in einer Schale mit Mayonnaise, Senf, Schlagsahne und den Gewürzen Pfeffer, Salz und Zucker vermengen. Essiggurken, Zwiebel, Apfel und Matjes hinzugeben und vorsichtig verrühren. Nach Geschmack mit Petersilie anrichten. Et voilà! Guten Appetit Unsere Empfehlung: Gekochte Salzkartoffeln als Beilage.

Dieses Rezept für Matjes nach Hausfrauenart ist Klassiker aus der Traditionen-Küche. © Einfach Tasty

