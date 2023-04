Für diese klassischen Königinpasteten mit Ragout fin stehst du sicherlich auf vom Sofa

Von: Sandra Keck

Das Rezept für Königinpasteten mit Ragout fin ist nicht nur etwas für Royals. © Einfach Tasty

Typisch französisch, oder nicht? Die eher angestaubte Vorspeise aus zartem Fleisch in heller Sauce wird traditionell in Blätterteig-Pasteten serviert.

Diese edle, warme Vorspeise steht bei dir wohl nicht mehr so oft auf dem Speiseplan wie vielleicht noch bei deinen Großeltern, oder? Hinter einem Ragout fin verbirgt sich im Grunde nur ein Fleischgeschnetzeltes mit Champignons und heller Sauce. Könnte man wohl mit einem Zürcher Geschnetzelten vergleichen, zumindest die heute gängige Version? Denn ursprünglich beinhaltete das „feine Ragout“ neben Kalbfleisch auch Innereien (z. B. Kalbsbries, -zunge, Geflügelleber und auch Hahnenkämme). Eher nichts für den allgemeinen Geschmack möchte ich behaupten.



Wer jetzt denkt, dass dieses Gericht von unserem Nachbarland Frankreich kommt, wird sich wundern. Dieses Gericht existiert dort nicht und „Ragout fin“ ist ein Name von Katzenfutter... also lieber nicht bestellen, sondern einfach selber kochen.



P.S. Seine Ursprünge sind in der preußischen Küche zu finden und galten eher als dankbares Gericht für Reste. Nichts mit nobler Vorspeise für die Royals...

So geht‘s:

Du benötigst folgende Zutaten:

Ragout fin:

30 ml Speiseöl

400 g Kalbsfleisch, gewürfelt

70 g Zwiebeln, gewürfelt

200 g Champignons, in Scheiben

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

2 TL Speisestärke

200 ml Schlagsahne

Außerdem:

4 Königinpasteten

Schnittlauchröllchen

Die Zubereitung ist nicht so schwer, wie es vielleicht aussieht:

Für das Ragout fin: In einer Pfanne Öl heiß werden lassen. Die Kalbswürfel von allen Seiten anbraten. Zwiebelwürfel, Champignons und Knoblauch zugeben und andünsten. Salzen und Pfeffern. Speisestärke mit Schlagsahne verrühren und in die Pfanne gießen. Aufkochen lassen. So lange köcheln lassen, bis die Sauce eindickt. Königinpasteten nach Packungsanleitung aufschneiden und erwärmen. Mit Ragout fin füllen und nach Belieben mit Schnittlauchröllchen garnieren. Direkt servieren und reinhauen!

Zeit für einen Rezept-Klassiker: Königinpasteten mit Ragout fin. © Einfach Tasty

Wenn der erste Gang schon nicht typisch französisch war, dann zumindest der Nachtisch: Boah, der flüssige Schokoladenkern dieser süßen Lava Cakes ist definitiv kein Fake!



