Für maximale Frische sollten Sie Kirschen immer mit Stiel pflücken

Im Sommer führt kein Weg an Kirschen vorbei. Die prallen Früchtchen sind allerdings sehr empfindlich und sollten aus Qualitätsgründen nur mit Stiel gepflückt werden.

Darauf warten Kirschen-Fans das ganze Jahr lang: In den Sommermonaten Juni bis August haben die roten Früchte Saison. Ob als leckerer Kirschkuchen wie von Oma oder zum so Snacken: Es gibt viele guten Gründe, täglich eine Handvoll Kirschen zu essen. Das Steinobst enthält entzündungshemmende Antioxidantien wie Anthocyanen, die das Risiko für chronische Krankheiten senken und oxidativen Stress reduzieren. Außerdem sind Kirschen eine gute Quelle für Ballaststoffe, Melatonin, Vitamin C und Vitamin E. Allerdings gibt es beim Pflücken und Lagern von Kirschen eine wichtige Sache zu beachten.

Diese Rolle spielt der Stiel bei Kirschen: immer mit Stängel pflücken

Am besten schmecken Kirschen natürlich frisch. Idealerweise haben Sie selbst einen Obstbaum, von dem Sie die Früchte pflücken. Doch auch im Supermarkt gibt es im Sommer jede Menge leckere Kirschen zu kaufen. Oder Sie besorgen sich das Obst beim nächsten Wochenmarkt vom Bauern um die Ecke oder frisch vom Feld beim Selberpflücken. Egal, wo die Kirschen herkommen: Sie sollten bewusst mit Stiel gepflückt werden.

Der grüne Stängel sollte bei Kirschen erst unmittelbar vor dem Verzehr entfernt werden. © Nailia Schwarz/IMAGO

Der Stiel stellt nämlich eine natürliche Schutzschicht für die Kirsche dar. Wenn Sie die Frucht mit Stiel pflücken und lagern, ist sie weniger anfällig für Bakterien und Schimmel. Dadurch bleibt sie länger frisch und knackig. Außerdem tritt dank des Stiels kein Fruchtsaft aus der Kirsche aus. Fehlt der Stängel, dann kann die Frucht schneller austrocknen, was ihre Qualität beeinträchtigt. Aus diesem Grund sollten Sie den Stiel erst kurz vor dem Verzehr entfernen. Selbst wenn Sie die Kirschen in der Küche oder im Kühlschrank lagern, sollte er dranbleiben. Einzige Ausnahme: Werden die süßen Früchtchen direkt vom Baum genascht, dürfen sie natürlich ohne Stiel gepflückt werden.

Frische Kirschen erkennen: Was der Stiel über die Kirsche aussagt

Kirschen reifen – nicht wie zum Beispiel Bananen oder Avocados – nach der Ernte nicht nach. Deshalb ist es umso wichtiger, sie möglichst reif und frisch zu kaufen. Es gibt einen nützlichen Trick, um herauszufinden, in welchem Zustand sich Kirschen befinden.

Ein grüner und glatter Stängel, der fest sitzt, ist ein Anzeichen dafür, dass die Kirschen noch frisch sind.

Ein intakter Stiel weist außerdem darauf hin, dass die Früchte sorgfältig geerntet wurden und keine äußeren Schäden aufweisen.

Es gibt noch weitere Frischemerkmale: Reife Kirschen haben eine glänzende Haut sowie eine pralle Form. Der rote Farbton sollte voll ausgefärbt sein.

Überreife Früchte weisen dagegen einen bräunlichen Stiel auf, der durchaus schrumpelig und welk sein kann. Das bedeutet, dass das Obst schon länger gelagert wurde und nicht mehr frisch schmeckt.

Wie werden Kirschen richtig gelagert?

Kirschen sollten nach dem Pflücken oder Kaufen möglichst schnell verzehrt bzw. weiterverarbeitet werden. Im Kühlschrank halten sich die runden Früchte maximal zwei bis drei Tage lang. Wichtig ist es, sie trocken zu lagern. Deshalb wird empfohlen, die Kirschen erst kurz vor dem Verzehr zu waschen. Am besten legen Sie die Früchte mitsamt Stiel in einen gelochten Plastikbeutel, damit sie weiter Sauerstoff erhalten. Kirschen mit Druckstellen, Rissen oder Quetschungen sollten aussortiert werden, da sie leicht zu faulen beginnen. Geben Sie die den Beutel anschließend in das Gemüsefach Ihres Kühlschranks.

Lassen sich Kirschen einfrieren?

Wer nicht alle Kirschen innerhalb von wenigen Tagen verwerten kann, kann sie problemlos einfrieren. Auf diese Weisen lassen sich die süßen Früchtchen auch außerhalb der Saison genießen. Kirschen können mit oder ohne Stein eingefroren werden. Waschen Sie die Früchte erst, bevor Sie den Stiel und optional den Kern entfernen. Legen Sie die Kirschen einzeln auf ein Backblech, das in den Gefrierschrank wandert. Nach ein bis zwei Stunden sind die Früchte angefroren. Nun kleben sie nicht mehr aufeinander und können portionsweise in Gefrierbeutel gegeben werden.

Tipp: Beschriften Sie die Gefrierbeutel, um die Haltbarkeit im Auge zu behalten. Im Tiefkühlfach halten sich Kirschen sechs bis zwölf Monate lang.

Auftauen kann man die Früchte im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur. Für manche Rezepte ist das aber gar nicht nötig. Beim Backen werden Kirschen oft direkt im gefrorenen Zustand auf den Teig gegeben, bevor dieser in den Ofen wandert.