Leckeres Kartoffelpüree zubereiten: Dank fünf Tipps kann es Ihnen immer gelingen

Von: Anna Heyers

Teilen

Kartoffeln kochen, zerdrücken und fertig ist das Kartoffelpüree – oder doch nicht? Mit ein paar Tipps gelingt das vermeintlich einfache Gericht immer und sorgt am Tisch für ordentlich Nachschlag.

Kartoffelpüree ist eine wunderbare Beilage: cremig, weich und rundum lecker. Und dazu noch schön günstig – und eigentlich auch ganz einfach zuzubereiten. Aber nicht immer gelingt es so, wie es soll. Mal ist es zu fest, mal zu flüssig, mal sogar klebrig und kleisterartig. Damit das Püree immer bestmöglich gelingt, können Sie sich an die folgenden Tipps halten.

Die Wahl der Kartoffelsorte

Kartoffelsorten gibt es viele. Ganz grob lassen sie sich in drei Kategorien aufteilen: festkochend, vorwiegend festkochend und mehlig kochend. Für Pürees, Eintöpfe und Suppen greifen Sie am besten zu den mehlig kochenden Sorten. Hier wären zum Beispiel Augusta, Adretta und Ackersegen zu nennen. Aber auch auf den schon verpackten Beuteln im Supermarkt sind die entsprechenden Eigenschaften zu finden.

Kartoffelpüree gehört zu den Klassikern der deutschen Küche. Egal, ob als Beilage zu Rouladen, Spinat oder pur mit Rucola und Frühlingszwiebeln – es schmeckt fast immer. Und deshalb hat auch jede Familie sein eigenes Rezept. Ein paar Tipps helfen dabei, dieses vielleicht noch veredeln. © Jürgen Pfeiffer/imageBROKER/Imago

Die Größe der Kartoffeln

Ja, je kleiner Sie Kartoffeln schneiden, desto schneller werden sie gar. Aber: Damit vergrößert sich auch die Oberfläche, in die Wasser eindringen kann. Und genau das verwässert den Geschmack und verändert zudem die Konsistenz der Knolle. Am besten geschützt sind die Kartoffeln, wenn sie mit Schale gekocht werden. Weniger aufwändig, und ohne das lästige Schälen im Anschluss, ist das Kochen im Ganzen oder halbiert.

Bonustipp: Wer die Kartoffeln trotzdem kleinschneiden möchte, sollte einmal versuchen, sie statt in Wasser in einem Milch- und Sahne-Gemisch zu kochen. So wird das anschließende Püree extra gehaltvoll und eine Gefahr der Verwässerung besteht ebenfalls nicht mehr.

Unterschied: Kartoffelpüree und Kartoffelstampf Zwei Namen, zwei Püreevarianten: Beim Kartoffelpüree werden die Kartoffeln so fein wie möglich zerstampft, zum Beispiel mit einer Kartoffelpresse (werblicher Link). Kartoffelstampf ist in der Regel stückiger. Statt mit einer Presse wird hier mit dem typischen Kartoffelstampfer aus Edelstahl (werblicher Link) gearbeitet. Außerdem wird beim ganz klassischen Kartoffelstampf keine Sahne oder Milch zugegeben, nur gebräunte Butter (und Salz nach Geschmack).

Die Temperatur der Kartoffeln

Damit das Püree die beste Konsistenz bekommt, sollten die Kartoffeln so heiß wie möglich bleiben und nicht abkühlen. Hier hilft eine gute Vorbereitung: Stellen Sie alle benötigten Zutaten und Geräte schon parat, sodass Sie nach dem Abgießen des Wassers gleich loslegen können.

Günstig und regional im April – Gemüse und Obst, das jetzt Saison hat Fotostrecke ansehen

Die beste Reihenfolge der Zutaten

Nach dem Abgießen geht es ans Püree an sich. Hier ist es besonders wichtig, zuerst die Butter hinzuzugeben und dann anzufangen zu stampfen. Wer mit einer Kartoffelpresse arbeitet, presst erst alle Knollen, gibt dann die Butter (bzw. Fett der Wahl, sogar Mayonnaise funktioniert) hinzu und rührt. Erst danach kommen Sahne oder Milch, die die Masse noch weicher und lockerer machen. Außerdem gilt hier: Nicht mit dem Salz beim Abschmecken geizen und immer wieder zwischendurch kosten. Abrunden lässt sich das Püree am Ende mit etwas frisch geriebenem Muskat.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Nicht alle Flüssigkeit auf einmal

Geben Sie die Flüssigkeit, also Sahne, Milch oder ein Gemisch aus beidem, nach und nach zum Püree. Warum? Die Kartoffeln können nicht so viel Flüssigkeit auf einmal aufnehmen. Mit einem langsamen Zugeben verhindern Sie, dass das Püree zu flüssig wird und können die Konsistenz selbst bestimmen.

Warum wird der Kartoffelbrei klebrig? Zwei Dinge können hier eine Rolle spielen. Zum einen kann das passieren, wenn kalte Sahne oder Milch zu den Kartoffeln gegeben wird. Besser hier: Die Flüssigkeit anwärmen (Herd oder Mikrowelle). Zum anderen wird das Püree mit hoher Wahrscheinlichkeit dann klebrig, wenn Sie es mit einem Pürierstab zubereiten. Dieser zerstört die Stärkeketten und Eiweißzellen der Knolle und alles wird klebrig und kleisterartig.

Die Extrameile gehen

Wer ein besonders aromatisches Püree servieren möchte, geht einen Extraschritt: Erwärmen Sie Ihre Milch und/oder Sahne zusammen mit Kräutern (z.B. Rosmarin) und Butter auf dem Herd. Sind die Kartoffeln zum Stampfen bereit, entfernen Sie die Kräuterstängel aus der Flüssigkeit und geben sie nach und nach zu den Kartoffeln.