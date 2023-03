Johann Lafers Pläne für die Gastronomie-Branche: für die Nachwuchsförderung und gegen den Fachkräftemangel

Im Rahmen der internationalen Gastronomie-Fachmesse INTERNORGA traten am 12. und 13. März 2023 junge und talentierte Nachwuchs-Köchinnen und -Köche zum „Next Chef Award 2023” an.

Der Award zählt zu den renommiertesten Nachwuchs-Koch-Wettbewerben der Branche. Erstmals sicherte sich eine Köchin den begehrten Preis und das damit verbundene erste eigene Kochbuch vom Gräfe und Unzer Fachverlag. Durch die Veranstaltung führte Award-Initiator und Starkoch Johann Lafer mit Co-Moderation vom bekannten Podcaster Sebastian E. Merget.

Als erste Köchin sicherte sich Anne Brandes aus dem Ameron Hotel in Hamburg Speicherstadt die begehrte Trophäe. Erstmals geht der „Next Chef Award 2023” an eine Frau, aber bereits zum zweiten Mal nach Hamburg. Zur Förderung des Nachwuchses in der Gastro-Branche hat Starcook Johann Lafer 2016 den Award initiiert und gemeinsam mit der Hamburger Messe ins Leben gerufen.

Anne Brandes wurde mit dem „Next Chef Award 2023“ ausgezeichnet. © Hamburg Messe und Congress/Michael Zapf

Talentierte Nachwuchs-Köchinnen und -Köche beim „Next Chef Award 2023”

17 Anwärter und Anwärterinnen kochten sich durch insgesamt drei Challenges ins Finale, das zwischen den daraus resultierenden sechs Gewinnerinnen und Gewinnern bestritten wurde. Die Endrunde war keine einfache Aufgabe. Es galt ein von Johann Lafer kreiertes Gericht nachzukochen – ohne die Zutaten und das Rezept zu kennen, allein anhand des Geschmacks und des optischen Eindrucks. Dabei handelte es sich um Rehrücken aus dem Zitronengrasdampf mit Topinamburpüree, Enokipilz-Tempura und Soja-Sesam-Sabayon. Beurteilt wurde das Können von einer namhaften und hochkarätigen Fachjury, bestehend aus Thomas Kammeier, Starkoch und gastronomischer Leiter des Euref Campus in Berlin, Spitzenkoch Christoph Rüffer vom Restaurant Haerlin in Hamburg. Zudem Cornelia Poletto (Restaurant Cornelia Poletto), Nelson Müller (Restaurant Schote), Thomas Martin (Hotel Louis C. Jacob), Björn Freitag (Goldener Anker), Richard Rauch (Geschwister-Rauch) und Robin Pietsch (Restaurant Pietsch, Wernigerode).

Insgesamt 17 Anwärter und Anwärterinnen kochten sich durch insgesamt drei Challenges ins Finale. © Hamburg Messe und Congress/Michael Zapf

Den „Next Chef Award” gemeinsam mit Social-Podcaster Sebastian E. Merget zu moderieren, war eine bewusste Entscheidung von Johann Lafer.

Mir ist es ein Anliegen, so viele Menschen wie möglich für unsere Branche zu mobilisieren. Gemeinsam erreichen wir so viel mehr Menschen über unsere Kanäle und mit Mobilisierung kennt sich ja auch Sebastian sehr gut aus

Sebastian E. Merget ergänzt: „Johann, der alte Haudegen der neuen Medien und ich als bekennender Social-Media-Fan passen zur Moderation des Next Chef Award wie die Pasta zur Bolo. Kurz: wir sind ein echtes #streamteam.“ Auf Instagram und Facebook ist Lafer selbst sehr aktiv und lässt eine große Community an seiner Profession und seinen Aktivitäten teilhaben.

Durch die Veranstaltung führte Award-Initiator und Starkoch Johann Lafer mit Co-Moderation vom bekannten Podcaster Sebastian E. Merget. © Hamburg Messe und Congress/Michael Zapf

Starkoch Johann Lafer – großes Engagement für die Nachwuchsförderung

Starkoch Johann Lafer, bekannt aus Fernsehsendungen wie „Die Küchenschlacht”, „Grill den Henssler” oder zuletzt als Gastjuror bei „The Sweet Taste” sorgte vor einigen Wochen für mediales Aufsehen, als er sich kritisch über die Zustände in der Gastronomie äußerte. Man habe die Menschen zu lange überfordert und für die Überforderung zu wenig gezahlt. Lafer ist es ein großes Anliegen, dafür das Bewusstsein zu schärfen und selbst einen Beitrag zu leisten, das Image der Branche wieder positiver zu belegen, um den Nachwuchs für die Gastronomie zu begeistern.

Johann Lafer nutzt aber nicht nur seine Social-Media-Kanäle, um sich für die Nachwuchsförderung zu engagieren. Als Mitinitiator von Starcook, dem Food Network für Food-Creatorinnen und -Creatoren, startete Johann Lafer jüngst gemeinsam mit der Hamburger Media-Agentur pilot, der Food-Community „einfach tasty” und der Digital-Agentur HAMMELSPRUNG sein Herzensprojekt. Zu diesem Starcook-Netzwerk gehört u. a. auch Axel Schmitt, amtierender deutscher Weltbäcker und „Rockstar des Bäckerhandwerks”. Ihm verlieh Lafer noch im Dezember den begehrten Starcook Award 2022 als „Best Upcoming TV-Star” und nun vergangene Woche den Gastro-Preis in der Kategorie Weltmeister. Das Finale des „Next Chef Award” hat die Messe Hamburg erstmals als Livestream übertragen. Dieser ist weiterhin über die Webseite der Internorga abrufbar. Darüber hinaus erhält man über ein knapp einminütiges Video und Bildmaterial einen Einblick in die gesamte Veranstaltung.