Haltbarkeit im Kühlschrank: So schnell verdirbt Fleisch im Sommer

Von: Janine Napirca

Grillgut gesucht? Was Sie bei Schweine-, Puten- und Rindfleisch in Bezug auf die Haltbarkeit beachten sollten.

Bei schönem Wetter kommen viele Menschen gerne beispielsweise zum Grillen zusammen. Da darf neben selbstgebackenem Baguette und frischen Beilagen wie zum Beispiel Gurken-Tomatensalat mit Kichererbsen natürlich das passende Grillgut nicht fehlen. Vorsicht jedoch bei gepökeltem und geräuchertem Fleisch – das darf nicht gegrillt werden. Schon gewusst? Auch Pizza kann auf dem Grill zubereitet werden.

Insbesondere im Sommer verdirbt rohes Fleisch schneller, denn die hohen Temperaturen begünstigen das Wachstum von unerwünschten Keimen. Daher ist es äußerst wichtig, dass Sie an heißen Tagen mit einer Kühlbox oder Kühltasche in den Supermarkt gehen. Nur so ist gewährleistet, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird, und Sie sich auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Haltbarkeit des Fleisches verlassen können.

Haltbarkeit: Wie lange kann man frisches Fleisch im Kühlschrank aufbewahren?

Sie kaufen im Sommer im Supermarkt rohes Fleisch zum Grillen? Achten Sie darauf, die Kühlkette nicht zu unterbrechen, um die Haltbarkeit der Lebensmittel nicht zu gefährden. © Javier Sánchez Mingorance/Imago

Wie lange Fleisch bedenkenlos im Kühlschrank aufbewahrt werden kann, hängt von der Fleischart ab. Am längsten hält sich mit bis zu fünf Tagen Rindfleisch. Geflügel wie Pute oder Hähnchen sollten Sie hingegen spätestens nach zwei Tagen verbrauchen. Was sich aber bei den verschiedenen Fleischarten nicht unterscheidet, ist die benötigte Lagertemperatur: Egal ob Schwein, Rind, Pute oder Huhn: Bewahren Sie frisches Fleisch im Kühlschrank bei einer Temperatur zwischen einem und vier Grad Celsius auf.

Haltbarkeit im Kühlschrank Temperatur Schweinefleisch 2-3 Tage 1-4 Grad Celsius Rindfleisch 3-5 Tage 1-4 Grad Celsius Geflügel 1-2 Tage 1-4 Grad Celsius

Orientieren Sie sich bei verpackten Fleischprodukten aus dem Supermarkt für die Haltbarkeit der Lebensmittel am Mindesthaltbarkeitsdatum.

Wo im Kühlschrank sollte man Fleisch am besten lagern?

Damit Fleisch möglichst lange haltbar ist, sollten Sie es also an der kühlsten Stelle des Kühlschranks aufbewahren. Das ist die Glasplatte über dem Gemüsefach. Im Idealfall herrschen dort Temperaturen zwischen zwei und vier Grad Celsius. Mithilfe eines Kühlschrank-Thermometers überprüfen Sie, ob Ihr Kühlschrank richtig eingestellt ist.

Gesundheitsgefahr: Was passiert, wenn man verdorbenes Fleisch isst?

Verdorbenes Fleisch kann Salmonellen, E.coli oder andere Bakterien, Viren und Pilzsporen enthalten, die eine Lebensmittelvergiftung nach sich ziehen können.

Folgende Symptome können nach dem Verzehr von verdorbenem Fleisch auftreten:

Übelkeit

Erbrechen

Durchfall

Bauchkrämpfe

Fieber

Schützen Sie insbesondere Kinder, ältere oder chronisch kranke Menschen vor dem Verzehr verdorbener Lebensmittel. Achten Sie beispielsweise auf den Geruch und das Aussehen und werfen Sie Lebensmittel im Zweifel lieber weg.