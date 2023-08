Grün und mit Tee, schmeckt das? Rezept für Matcha-Cupcakes

Von: Anna Heyers

Auch, wenn das intensive Grün eher ungewohnt aussieht: Geben Sie den Matcha-Cupcakes eine Chance. Ihr ungewöhnlicher Geschmack begeistert.

Kennen Sie Matcha? Der Name ist japanisch und bedeutet grob übersetzt etwa gemahlener Tee. Denn nichts anderes ist Matcha. Der Grüne Tee wächst auf den Feldern, wird geerntet, gedämpft, getrocknet und anschließend in Steinmühlen fein zermahlen.

Was ist Matcha und wo kann man das Pulver einsetzen?

Traditionell ist Matcha und sein Aufschlagen mit Bambus-Zubehör ein festes Element bei der japanischen Tee-Zeremonie. Inzwischen findet man das hochwertige Tee-Pulver aber auch in den meisten asiatischen Supermärkten in Deutschland. Ein Glück, denn Matcha lässt sich nicht nur als wach machender Ersatz für Kaffee nutzen, sondern auch in vielen Rezepten.

Wer seinen Herzwaffeln zum Beispiel eine besondere Note verpassen möchte, gibt etwa einen Teelöffel (je nach Geschmack) dazu. Und auch der klassische Biskuitteig kann mit etwas von dem Tee grün gefärbt werden (ganz ähnlich wie beim Pandan-Kuchen). Besonders gut passt der leicht grasige und etwas herbe Geschmack zu Erdbeeren oder Himbeeren. Aber auch mit der Süße von Banane harmoniert der japanische Tee hervorragend. Und einen Rührteig, oder eben auch einen Muffin-/Cupcaketeig, kann man wunderbar mit dunkler oder weißer Schokolade und/oder getrockneten Cranberrys ergänzen. Probieren Sie es mal aus.

Grüne Matcha-Cupcakes: Zutaten für die besonderen Muffins

Muffins und Cupcakes unterscheiden sich in den meisten Fällen nur beim Topping. Wer sich deshalb nicht ganz so viel Mühe machen möchte, der verzichtet einfach darauf und genießt einfach Matcha-Muffins.

Matcha-Cupcakes sind im Grunde nur Grüner-Tee-Muffins mit Frischkäse-Topping. Ihr leicht herber Geschmack ist ungewöhnlich und sehr lecker. (Symbolbild) © HeikeRau/Imago

Zutaten für den Teig:

2 Eier (getrennt)

280 g Mehl (z.B. Typ 550)

2½ TL Backpulver

½ TL Salz

180 g Butter (weich)

350 g Zucker

2 TL Vanilleextrakt (alternativ Vanillepaste, Vanillearoma, Vanillezucker oder Vanilleschote)

240 ml Milch

2 EL Matcha-Pulver

Optional wären hier noch Zartbitter-Schokolade (z. B. gehackte Kuvertüre, Schokolade oder Drops) oder getrocknete Cranberrys zu empfehlen. Sie sorgen für das gewisse Etwas.

Zutaten fürs Matcha-Frischkäse-Frosting:

75 g Butter (weich)

250 g Puderzucker

100 g Frischkäse (Doppelrahmstufe)

2 TL Matcha-Pulver

Wer sich nicht ganz sicher ist, kann auch auf ein Frischkäse-Frosting ohne Matcha zurückgreifen. Tipp: Das Matcha-Frosting passt auch wunderbar zu Schokoladen-Muffins oder Schokokuchen.

Zubereitung der grünen Matcha-Cupcakes

Jetzt gehts an die Zubereitung der Matcha-Cupcakes. Am einfachsten funktioniert die mit einer Küchenmaschine, aber auch der übliche Handmixer reicht völlig aus.

Zubereitung der Matcha-Cupceas:

Backofen auf 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen (ca. 160 Grad Celsius bei Umluft). Eier trennen, Eiweiß steif schlagen, bis sich leichte Spitzen bilden. Trockene Zutaten (Mehl, Matcha-Pulver, Backpulver und Salz) in eine andere Schüssel sieben und alles mischen. Nasse Zutaten in einer weiteren Schüssel vorbereiten: Butter und Zucker schaumig rühren. Danach Vanilleextrakt (oder entsprechende Alternative) und Eigelbe unter Rühren und nach und nach hinzufügen. Nasse zu den trockenen Zutaten geben, genauso wie die Milch (sowie Schokolade oder Trockenfrüchte). Alles grob vermengen. Achtung: Nicht vollständig miteinander verrühren. Eiweiß vorsichtig unter die Masse heben. Der Teig sollte nicht zu dünnflüssig sein. Teig in eine vorbereitete Muffin-Form füllen. Darauf achten, dass die Mulden/Förmchen nur bis knapp über die Hälfte mit Teig befüllt werden. Bei 180 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (ca. 160 Grad Celsius bei Umluft) für etwa 20 Minuten. Nach etwa 18 Minuten Garprobe durchführen.

Zubereitung Matcha-Frosting:

Butter mit Puderzucker ordentlich verquirlen, bis die Masse rein weiß wird. Ist die Masse zu fest, max. 1 EL vom Frischkäse unterrühren. Matcha-Pulver unter die Butter-Zucker-Masse rühren, bis der Zucker sich komplett aufgelöst hat. Frischkäse kurz cremig schlagen, dann unterrühren. Achtung: Hier nicht den Quirl verwenden (oder nur kurz auf langsamer Stufe), da das Frosting sonst zu flüssig wird und nicht mehr spritzfähig ist. Für leichtes Auftragen in eine Spritztüte füllen (klappt sonst aber auch mit einem Buttermesser) und etwa eine halbe Stunde kühlen.

Zum Schluss die komplett kühlen Muffins mit dem Frosting verzieren. Jetzt sind es Cupcakes – und schmecken fantastisch. Guten Appetit.