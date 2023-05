Warum man grünen Spargel grillen sollte: ein leckeres Grundrezept 

Von: Jessica Bradley

Wenn es um Spargel geht, läuft vielen das Wasser im Mund zusammen. Aber haben Sie schon mal gegrillten grünen Spargel probiert? Das sollten Sie auf jeden Fall einmal ausprobieren.

Grüner Spargel gilt als eine exquisite Delikatesse! Sein würzig-aromatischer Geschmack lässt sich auf unterschiedliche Weisen zubereiten, beispielsweise auf dem Grill – ein Geheimtipp unter den Spargel-Rezepten. Da die Spargelsaison traditionell am 24. Juni (Johanni) endet, sind der Mai und Juni die beste Zeit, um das kalorienarme und köstliche Gemüse zu grillen. Wir zeigen Ihnen in einfachen Schritten, wie Sie grünen Spargel mit verschiedenen Marinaden auf dem Grillrost zubereiten können – ob als vegetarisches Hauptgericht oder als hervorragende Gemüsebeilage.

Grüner Spargel ist besonders praktisch, da er im Gegensatz zum weißen Spargel nicht geschält werden muss. Das nussige und aromatische Gemüse eignet sich daher hervorragend zum Grillen und benötigt aufgrund seines Eigengeschmacks keine aufwendige Marinade.

Haltbarkeit Spargel

Es ist wichtig zu beachten, dass der Spargel nicht lange haltbar ist, wenn er nicht am selben Tag zubereitet wird, an dem Sie ihn kaufen. Mit den Enden in einem Wassergefäß aufbewahrt, halten sich die grünen Stangen etwa drei bis vier Tage.