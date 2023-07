Für die nächste Grillparty: Steak-Crostinis nach einem Rezept von den Sizzlebrothers

Von: Janine Napirca

Sie sind schon Meister am Grill oder wollen es werden? Dann lassen Sie sich von den Profis inspirieren. Die Sizzlebrothers zeigen in kurzen Videos, wie grillen richtig geht.

Wer sich gerne Kochsendungen im Fernsehen ansieht oder Grill-Inspiration in den sozialen Medien sucht, wird um die Sizzlebrothers wohl keinen Bogen machen können. Seit 2015 stehen sie ihrer Webseite zufolge nicht nur für Leidenschaft am Grill, sondern auch für humorvolles Entertainment. So haben sie einen Podcast gestartet, Kochbücher veröffentlicht, eigene Produkte wie Gewürze oder Grillmarinaden auf den Markt gebracht und Promis wie Johann Lafer getroffen. Mit nachfolgendem Rezept holen Sie sich für die nächste Grillparty ein wenig Profi-Feeling nach Hause.

Folgende Zutaten brauchen Sie für die Steak-Crostinis fürs Barbecue

200 g Steak

1 Baguette

2 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen

Etwas Knoblauchsoße zum Bestreichen

250 g Burrata (alternativ geht auch Mozzarella)

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Die Sizzlebrothers sind Teil von Starcook, dem Food-Network. Dieses und viele weitere Rezepte findet man auch auf der Starcook App.

Eine einfache Knoblauchsoße können Sie auch ganz leicht selbst anrühren: Vermischen Sie 100 Gramm Schmand, 100 Gramm Sahne und drei Knoblauchzehen und schmecken Sie mit Salz und Pfeffer ab.

Zubereitung: Schritt für Schritt zu den Steak Crostinis von den Sizzlebrothers

Braten Sie das Steak von beiden Seiten gleichmäßig an und schneiden Sie ein Baguette in Scheiben.

Geben Sie das Olivenöl in eine kleine Schale, schälen und hacken Sie die Knoblauchzehen fein und verrühren Sie beides zu einem aromatischen Knoblauchöl.

Tauchen Sie die Baguettescheiben von beiden Seiten in das Knoblauchöl ein und braten Sie sie ebenfalls ein wenig von beiden Seiten an.

Bestreichen Sie die in Knoblauchöl getränkten Baguettescheiben mit etwas Knoblauchsoße, zerrupfen Sie den Mozzarella und verteilen Sie ihn gleichmäßig auf den Baguette-Crostinis.

Schneiden Sie das gebratene Steak in feine Streifen, die Sie auf die Crostinis legen und schmecken Sie mit Salz und Pfeffer ab. Wenn Sie mögen, garnieren Sie die Steak-Crostinis mit etwas Kresse.

Fehlen eigentlich nur noch die passenden Beilagen. Wie wäre es beispielsweise mit dem Sommer-Kartoffelsalat ohne Mayo, dem Gurkensalat mit Tomaten und Kichererbsen oder einem griechischen Kritharaki? Wenn Sie die italienische Küche lieben, probieren Sie den Tortellini-Salat mit Pesto und den mediterranen Dolce-Vita-Nudelsalat.