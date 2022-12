Glühweinpreise auf dem Weihnachtsmarkt deutschlandweit bis zu 60 Prozent gestiegen

Von: Janine Napirca

Gemütlich eine Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken? Viele deutsche Städte erhöhten laut Studie die Preise. Wo kostet Glühwein am meisten, wo ist er vielleicht sogar günstiger geworden?

Nach abgesagten Veranstaltungen und strengen Corona-Maßnahmen freuen sich wohl viele Menschen, endlich wieder einmal über den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Ob am Wochenende mit Familie und Freunden oder unter der Woche mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen: Es gibt für viele nichts Schöneres, den ersten Lebkuchen des Jahres oder Schokofrüchte zu schlemmen oder einen kleinen Absacker in wunderschön dekorierter Kulisse zu trinken?

Glühweinpreise auf dem Weihnachtsmarkt überall stark gestiegen

Dem einen oder der anderen dürften dabei die gestiegenen Preise für eine Tasse Glühwein nicht entgangen sein. Denn Inflation, Energiekosten und Transportschwierigkeiten wie auch Personalmangel in der Gastronomie machen auch bei Ständen und Buden auf dem Weihnachtsmarkt keine Ausnahme.

Waren Sie dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Die Preissteigerungen machen auch vor Glühwein nicht Halt. © ArcheoPix/Imago

Wie viel Sie in welcher Stadt Deutschlands durchschnittlich für eine Tasse Glühwein hinblättern müssen, geht aus einer Studie des Eventveranstalters activa event-management hervor. Auszüge aus den Studienergebnissen können Sie im Folgenden nachlesen. Die gesamte Analyse zum Glühweinpreis 2022 von activa event-management finden Sie hier.

Glühweinpreise auf dem Weihnachtsmarkt deutschlandweit liegen durchschnittlich bei vier Euro

Die höchste Preissteigerung stellte der Eventveranstalter auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt Münster fest. Kostete die Tasse Glühwein zuletzt noch 2,50 Euro und lag damit deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt, bezahlt man 2022 für einen Glühwein in Münster inzwischen vier Euro. Ebenso viel kostet die Tasse Glühwein 2022 auf den Weihnachtsmärkten in Freiburg, Erfurt, München, Bremen, Karlsruhe, Kiel, Stuttgart, Frankfurt am Main, Göttingen, Düsseldorf und Ulm.

Stadt Glühweinpreis 2022 Zuletzt gültiger Glühweinpreis Preissteigerung Münster 4,00 € 2,50 € +60% Freiburg 4,00 € 3,00 € +33% Leipzig 4,25 € 3,25 € +31% Berlin 4,50 € 3,50 € +29% Aachen 4,50 € 3,50 € +29% Erfurt 4,00 € 3,13 € +28% Augsburg 3,75 € 3,00 € +25% Mannheim 3,75 € 3,00 € +25% München 4,00 € 3,25 € +23% Halle an der Saale 3,67 € 3,00 € +22% Hamburg 3,67 € 3,00 € +22% Mainz 3,50 € 3,00 € +17% Wuppertal 3,50 € 3,00 € +17% Duisburg 3,75 € 3,25 € +15% Bremen 4,00 € 3,50 € +14% Karlsruhe 4,00 € 3,50 € +14% Kiel 4,00 € 3,50 € +14% Stuttgart 4,00 € 3,50 € +14% Köln 4,50 € 4,14 € +9% Frankfurt am Main 4,00 € 3,75 € +7% Göttingen 4,00 € 3,75 € +7% Dresden 3,50 € 3,38 € +4%

Quelle: Weihnachtsmarktstudie 2022: Glühweinpreis im Deutschlandvergleich von activa event-management

Noch teurer, mit 4,50 € pro Glühwein, sind die Weihnachtsmärkte in Berlin, Aachen, Köln und Hannover. In letzterer war der Glühwein allerdings schon vor 2022 so teuer.

In folgenden Städten hat sich der Glühweinpreis auf dem Weihnachtsmarkt laut Studie nicht verändert

Aus der Studie geht auch hervor, dass der Glühweinpreis auf dem Weihnachtsmarkt in einigen Städten unverändert geblieben ist:

Darmstadt: 3,50 €

Dortmund: 3,00 €

Düsseldorf: 4,00 €

Essen: 3,50 €

Hannover: 4,50 €

Rostock: 3,00 €

Schwerin: 3,50 €

Ulm: 4,00 €

Glühweinpreis 2022: In drei Städten ist der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt günstiger geworden

Es gibt jedoch auch positive Neuigkeiten: Immerhin in drei Städten ist der Glühweinpreis auf dem Weihnachtsmarkt 2022 sogar gesunken. In Magdeburg und Bonn kostet eine Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt 3,50 Euro (zuvor vier Euro bzw. 3,67 Euro), in Lübeck sogar nur drei Euro (zuvor 3,50 Euro). Wenn Ihnen die Glühweinpreise auf dem Weihnachtsmarkt dennoch zu hoch sind, dann machen Sie sich den Glühwein doch einfach selbst. Sie können auch einen selbstgemachten Glüh-Gin genießen oder sich mit einem heißen Grog oder dem Hot-Aperol-Rezept von innen aufwärmen.