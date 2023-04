Ich habe die viralen schwarzen Glitzer-Ostereier mit Rotwein getestet

Von: Sandra Keck

Ostern steht unmittelbar vor der Tür, aber Eier selbst färben ist dir dann doch zu kindisch? Dieser virale Hack zum Eierfärben ist speziell für Erwachsene.

Die Recherche hat ergeben: Je süßer der Wein, desto mehr Glitzer haben die Eier. Denn die Zuckerkristalle setzen sich auf der Eierschale ab und funkeln so schön, sobald Licht auf sie fällt.

Ich war bei meinem Test ganz pragmatisch und habe mich an Weinresten bedient, die seit Wochen offen im Schrank stehen (ja, so etwas kommt bei mir auch mal vor). Da ich meinen Rotwein aber eher staubtrocken bevorzuge, habe ich noch etwas Zucker in den Kochtopf gegeben. Denn ich will die volle Ladung Glamour, Baby!

Glitzer-Eier dank Rotwein? Einfach Tasty-Redakteurin Sandra wagt den Selbstversuch. © Einfach Tasty

Folgende Zutaten brauchst du für die viralen schwarzen Glitzer-Eier von TikTok:

Für den viralen TikTok-Hack brauchst du nur wenige Zutaten. © Einfach Tasty

3-6 Eier mit weißer Schale

500 ml Rotwein (der aus dem Tetrapack tuts auch)

3 EL Zucker

Damit die Farbe noch intensiver wird, solltest du die gekochten Eier im Wein auskühlen lassen. © Einfach Tasty

Die Zubereitung ist denkbar einfach:

Eier* in einem kleinen Topf mit Rotwein und Zucker zum Kochen bringen. Etwa 10 Minuten kochen lassen. Eier im Rotwein auskühlen lassen. Herausnehmen und trocknen lassen.

*Für einen ebenmäßigen Look lohnt es sich den Stempel auf den Hühnereiern vorab mit etwas Essigessenz zu entfernen. Einfach ein paar Tropfen auf ein Wattepad geben und vorsichtig über die dünne Eierschale reiben. Danach noch mit klarem Wasser abspülen und schon können die Ostereier ein Bad in Rotwein nehmen.

Der TikTok-Hack hat funktioniert! Das Ergebnis sind violette Eier, die im Licht funkeln. © Einfach Tasty

Sind die Rotwein-Eier auch etwas für Kinder oder Menschen, die keinen Alkohol trinken möchten? Die Antwort ist ganz eindeutig ja! Der Rotwein dringt beim Kochen nichts ins Ei, sondern sorgt für die schöne violette Farbe und dient als Bindemittel für die Zuckerkristalle am Ei.

Der Rotweingeschmack überträgt sich definitiv nicht aufs Ei. © Einfach Tasty

Wenn du jetzt sagst, dass der Wein doch viiiiiel zu schade dafür ist, hast du nicht ganz unrecht. Aber du musst den Rotwein nach dem Eierkochen ja nicht wegschütten. Backe doch lieber diesen saftigen und schokoladigen Rotweinkuchen damit. Oder trinke ihn einfach – jetzt ist der ganze Alkohol sowieso verkocht und damit sorgt der Billo-Kopfschmerzen-Wein auch nicht mehr für einen schweren Schädel am nächsten Tag. Folgt mir für mehr Lifehacks - Spaaaaßßß.

Glitzer-Osterei-Video begeistert die Menschen – knapp zwei Millionen Aufrufe auf TikTok

Von dem einfachen DIY-Projekt mit Wow-Effekt sind die Menschen im Netz so begeistert, dass sie das Video auf TikTok innerhalb kürzester Zeit über 2 Millionen Mal angesehen haben. Mittlerweile gibt es auch viele weitere Clips, in denen sich die User:innen vom Ergebnis selbst überzeugen. Ich war zu Beginn auch skeptisch und nun bin ich, wie viele andere auch, maßlos begeistert. Hier eine Auswahl der zahlreichen Kommentare:

„Ich hole dann mal die ungeliebten Rotweinreste und probiere es direkt aus 🥰.“

„Das funktioniert wirklich und siegt megaaaaa aus.“

„Geht am besten mit dem Wein aus dem Tetrapack, denn je mehr Zuckergehalt, desto mehr Glitzer.“