Gesund und lecker: Avocado-Pizza mit Rucola

Garnieren Sie selbstgemachte Pizza mit Tomatensoße und Mozzarella. Avocados und Rucola als Topping verleihen dem Gericht saftige Frische.

Wer sich gesund ernähren will, sollte insbesondere auf ausreichend Gemüse auf dem Speiseplan achten. Wussten Sie, dass beispielsweise Brokkoli und auch Avocado den Alterungsprozess der Haut verlangsamen können? Versuchen Sie doch einmal einen Avocado-Tomaten-Salat. Ob als leichte-Küche-Rezept oder Grill-Beilage – der Snack kommt sicherlich gut an. Zudem schmecken Avocados auf der Pizza in Kombination mit Mozzarella und Rucola herrlich frisch und saftig. Probieren Sie das nachfolgende Rezept der World Avocado Organization doch einfach einmal aus.

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 5 Minuten Backzeit: 8 Minuten

Rezept: Folgende Zutaten brauchen Sie für die Avocado-Pizza mit Rucola

+ Avocados und Rucola als Topping auf der selbstgemachten Pizza mit Tomatensoße und Mozzarella verleihen dem Gericht saftige Frische. © World Avocado Organization

2 Pizzaböden

150 g Pizzasoße

250 g Mozzarella

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

2 Avocados

25 g Rucola

Kennen Sie schon die ausgefallenen Rezepte der World Avocado Organization für einen grusligen Frankenstein-Smoothie oder Avocado-Mousse-au-Chocolat?

Einfache Zubereitung: So machen Sie Avocado-Pizza mit Rucola

Heizen Sie den Backofen auf 220 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (200 Grad Celsius Umluft) vor und legen Sie die Pizzaböden auf den Backblechen aus. Verteilen Sie die Pizzasoße darüber. Den Mozzarella sollten Sie, bevor Sie ihn auf dem Pizzateig verteilen und mit Salz und Pfeffer würzen, in dünne Scheiben schneiden. Schieben Sie die beiden Backbleche mit den Pizzen in den Ofen und backen Sie sie etwa zehn Minuten lang. In der Zwischenzeit können Sie die Avocados halbieren, entkernen, schälen und in feine Scheiben schneiden. Verteilen Sie sowohl die Avocadoscheiben als auch den Rucola auf den Pizzen und genießen Sie die Avocado-Pizza, solange Sie schön warm ist. Wenn Sie mögen, können Sie das Rezept mit ein wenig Avocadoöl, das Sie über der Pizza verteilen, verfeinern.

Wenn die gekauften Avocados noch zu unreif zum Verzehr sind, hilft Zeitungspapier, um den Reifeprozess zu beschleunigen.

Rubriklistenbild: © World Avocado Organization