Frozen Joghurt aus drei Zutaten: So gelingt die gesunde Eis-Alternative zu Hause

Wer sich im Sommer eine leckere Abkühlung genehmigen möchte, ist mit Frozen Joghurt gut beraten. So wird die Eis-Alternative ganz einfach zu Hause zubereitet.

Hohe Temperaturen verlangen nach schneller Abkühlung. Frozen Joghurt hat sich dabei als Alternative zum klassischen Eis hervorgetan. Weil er weniger Kalorien und einen geringeren Fettgehalt als Speiseeis besitzt, erfreut sich diese Leckerei immer größerer Beliebtheit. Allerdings sind bei den herkömmlichen Produkten oft verschiedene Zusatzstoffe beigefügt, die den Joghurt länger haltbar machen. Frozen Joghurt lässt sich aber auch ohne Verdickungsmittel und Emulgatoren ganz einfach zu Hause zubereiten. Dafür braucht es nur drei Zutaten.

Frozen Joghurt aus drei Zutaten – so wird‘s gemacht

Frozen Joghurt schmeckt zum Beispiel mit Erdbeeren. © YAY Images/Imago

Um einen waschechten Frozen Joghurt herzustellen, braucht es nur drei Zutaten (für zwei Portionen):

300 g griechischer Joghurt

4 Teelöffel Vanilleextrakt

6 Esslöffel Agavensirup oder Honig

Die Zutaten in einen Mixer geben, bis eine fluffige und glatte Konsistenz entsteht. Dann die Masse in einen Behälter geben und anschließend in das Gefrierfach stellen. 45 Minuten später einmal gut durchmischen und dann erneut zwei Stunden im Kühlfach ruhen lassen. Für eine ideale Konsistenz sollte man den Frozen Joghurt alle halbe Stunde aus dem Gefrierschrank nehmen und noch mal kräftig mit einem Spatel umrühren. Vor dem Servieren an die frische Luft stellen und ein wenig antauen lassen, bis er cremig und dennoch fest ist. Für den gewissen Extra-Kick kann man den Frozen Joghurt zusätzlich mit gefrorenen Früchten wie Beeren oder Mango verfeinern.

Toppings für einen Frozen Joghurt

Damit der Frozen Joghurt auch eine wirklich gesunde Alternative zum Speiseeis ist, sind die richtigen Toppings ausschlaggebend. Kekse und Schokolade stehen hier im Hintergrund und Früchte im Fokus: Mango, Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren oder Bananen sind hier eine schmackhafte Wahl. Übrigens: Dank eines schnellen Tipps schimmeln Erdbeeren und Co. nicht mehr. Doch auch Trockenobst wie Aprikosen, Sauerkirschen, Cranberrys oder Feigen ergänzen Frozen Joghurt ideal.

Granola, Kokosflocken, Chiasamen, Mandeln oder Walnüsse sorgen zusätzlich für den nötigen Crunch. Und für das ganz spezielle Geschmackserlebnis ist ein Löffel Oliven- oder Kürbiskernöl zu empfehlen. (ncz/jok/spot)