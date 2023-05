Fünf einfache Geschenkideen für Mamas, die sich sonst nur liebe Kinder wünschen

Von: Sandra Keck

Für alle, die immer noch kein Geschenk für den Muttertag haben, gibt es hier kreative, einfache und leckere Ideen, um „Danke Mama“ zu sagen.

Neben einem Strauß Blumen gibt es noch viele weitere Geschenke, mit denen man „Danke Mama“ sagen kann. © Sorapop Udomsri/Canva.com

Der Muttertag, der jährlich am zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird, ist zwar kein offizieller Feiertag, aber trotzdem ein Tag zum Feiern. Denn wir feiern unsere großartigen Mamas und zeigen ihnen durch besondere Gesten und Geschenke unsere Dankbarkeit und Liebe. Hier sind ein paar Ideen, wie man seiner Mama am Muttertag eine Freude machen kann.

1. Frühstück im Bett

Mit einem leckeren Frühstück, serviert auf einem praktischen Tablett, starten die Mamas gut in den Tag.

Gibt es etwas Schöneres, als mit dem Duft von frisch gebrühten Kaffees in der Nase aufzuwachen? Eben! Eine tolle Möglichkeit, um Mamas am Muttertag zu verwöhnen, ist, ihnen ein leckeres Frühstück im Bett zu servieren. Überrasche sie mit einem selbstgemachten Granola, einer herzhaften Shakshuka (pochierte Eier in Tomatensauce) oder einem süßen orientalischen Obstsalat mit Nuss-Crunch. Dazu noch frisch gebackenen Croissants, einem Glas Sekt und einer Tasse frisch gebrühtem Kaffee. Perfekt serviert auf einem Frühstückstablett mit ausklappbaren Beinen. Der rutschfeste Untergrund sorgt für einen sorgenfreien Genuss.

2. Picknick im Park

Ob auf der Wiese, im Schwimmbad oder am Strand, mit einer Picknickdecke wird's erst richtig nett.

Für Mamas, die gerne Zeit in der Natur verbringen, ist ein Picknick-Tag ein tolles Geschenk. Man braucht nur eine Picknickdecke, ein paar leckere Snacks, wie Antipasti-Spieße oder Regenbogen-Picknick-Spieße und Getränke. Den Tag verbringt man gemeinsam im Park oder im Wald. Dabei kann man sich unterhalten, gemeinsam spazieren gehen oder einfach die Zeit genießen.

Eine große, wasserdichte Picknickdecke, die von unten wärmeisoliert ist, sorgt für eine gute Basis für ein Picknick – im wahrsten Sinn.

3. Kreative Workshops

So ein Salatbesteck aus Olivenholz sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch praktisch.

Bei kreativen Workshops kann man gemeinsam Erinnerungen schaffen, die bleiben. Also wenn die Mama eher der kreative Typ ist, könnte man zusammen einen Malkurs oder einen Töpferkurs besuchen, um gemeinsam Tassen oder Schalen gestalten zu können. Diese können dann immer zum Einsatz kommen, wenn ein leckerer Thai-Pomelo-Salat oder „Green Goddes“-Nudelsalat auf der Speisekarte steht. Dazu noch ein passendes Salatbesteck aus Olivenholz als kleine Aufmerksamkeit und der Tag ist ein voller Erfolg.

4. Ein persönliches kulinarisches Geschenk

So einfach kann der Traum vom eigenen Kochbuch in Erfüllung gehen.

Manche Erinnerungen sind untrennbar mit Gerüchen oder Geschmäckern verbunden. Vielleicht gibt es ein bestimmtes Gericht von früher, was einer Mama das Herz erwärmt? Die Rinderrouladen ihrer Mutter? Oder deftige Käsespätzle, die es auf einem Urlaub in die Berge einmal gegeben hat und sie immer wieder an die schöne Zeit erinnert? Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, also ran an den Herd.

Damit die Rezepte nicht verloren gehen, ist ein Rezeptbuch zum Eintragen der Lieblingsrezepte ideal.

5. Candlelight-Dinner

Mama, du bist echt Dufte! Genau, wie diese Duftkerze.

Nachdem wir alle von unseren Mamas jahrelang bekocht wurden, ist es an der Zeit den Spieß umzudrehen. Mit diesem leckeren Drei-Gänge-Menü zaubert man garantiert ein Lächeln auf ihr Gesicht. Zur Vorspeise bietet sich ein erfrischender Apfel-Gurken-Salat mit Räucherlachs-Tatar an. Das sieht nicht nur toll aus, sondern lässt sich auch einfach vorbereiten. Zum Hauptgang und passend zur Saison eine Spargelpfanne mit Schweinefilet, gefolgt vom süßen Abschluss in Form einer Stracciatella-Torte. Dieses Menü bekommen auch Menschen mit zwei linken Kochhänden problemlos gebacken, versprochen.

Apropos Kerze: eine dekorative Duftkerze erinnert bei jedem Anzünden an das leckere Menü zurück.

Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, die Mama am Muttertag zu verwöhnen. Ob Wellness-Tag, einer Massage oder einem gemeinsamen Abendessen in ihrem Lieblingsrestaurant. Das Wichtigste ist, ihr zu zeigen, wie viel sie einem bedeutet und wie dankbar man für alles ist, was sie für einen selbst getan hat.

In diesem Sinne: Happy Muttertag an alle Mamas da draußen!