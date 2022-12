Oh du Glühliche: Selbstgemachtes Glühweingewürz zum Verschenken

Von: Sandra Keck

Hand in Hand zum Glühweinstand ...ähm in deine Küche, natürlich! Das Rezept für Glühwein findest du hier. © Einfach Tasty

Ich trinke nur Glühwein von glücklichen Glühen.

Was kostet der Glühwein dieses Jahr eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt? Kaum zu glauben, aber diese Frage wurde unglaublich oft in die Suchmaschine unserer Wahl eingetippt. Die Preise schwanken von Stadt zu Stadt und pendeln sich mit 3,90 bis 5 € pro Tasse Glühwein ein. Ganz schöner Wucher, vor allem weil es meistens nicht bei einer Tasse bleibt 🥴.

Dass man Glühwein auch gut zu Hause nachmachen kann, ist bekannt. Dass sich Glühweingewürz super zum Verschenken in der Weihnachtszeit eignet, vielleicht auch?

Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe und haben ein leckeres Rezept für hausgemachten Glühwein und der dazugehörigen Gewürzmischung für dich.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Glühweingewürz (für 3–4 l Glühwein):

14 g Zimtstangen

15 g Orangenschale, getrocknet

70 g Kandiszucker

14 g Sternanis

8 Kapseln Kardamom

8 Nelken

Außerdem:

Schraubglas zum Verschenken oder Aufbewahren

Die Zubereitung ist einfach:

Für das Glühweingewürz: Zimtstangen mit den Händen grob zerkleinern. Orangenschale, Kandiszucker, Sternanis, Kardamom und Nelken dazugeben und mischen. Glühweingewürz in Gläser füllen und fest zuschrauben. Anwendung: 0,75 l Rotwein mit 3 - 4 EL Glühweingewürz vorsichtig erhitzen. Prost!

Glühwein ist wie Tee, nur lustiger! Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Zur Advents- und Weihnachtszeit gehört Glühwein ebenso wie Lebkuchen, weihnachtliche Beleuchtung und Last Christmas. Und ein Teller voller Weihnachtsplätzchen darf auch nicht fehlen:

