Zungenwurst bis Anisplätzchen – sieben deutsche Gerichte fallen im Ausland durch

Von: Anna Heyers

Während Bratwurst und Sauerkraut einen durchaus guten Ruf im Ausland haben, gilt das noch lange nicht für andere typisch deutsche Gerichte. Einige Spezialitäten kommen außerhalb Deutschlands kaum Fans.

Die deutsche Küche gilt im Allgemeinen als deftig und solide – und hat nicht nur innerhalb Deutschlands ihre Fans. Gerade Gerichte wie etwa Bratwurst oder Schweinshaxe, Kartoffelsalat oder Sauerkraut sind auch im Ausland ein großer Hit. Einige Produkte haben es sogar bis nach Amerika geschafft und haben dort eine große Fan-Gemeinde.

Beim Blick in den Taste Atlas, einem Online-Food-Guide, bei dem Nutzer Sternebewertungen für Gerichte abgegeben können, fällt jedoch auf, dass einige deutsche Klassiker so gar nicht den internationalen Geschmack treffen. Auf der Liste mit den 100 schlimmsten Gerichten (und Getränken) in Europa sind gleich sieben deutsche Nennungen – allein beim Essen.

93/100: Bayerischer Wurstsalat

90/100: Schneeballen

80/100: Leipziger Allerlei

78/100: Pfefferpotthast

76/100: Zungenwurst

18/100: Anisplätzchen

13/100: Brotsuppe

Bayerischer Wurstsalat – ein Klassiker aus dem Süden

Mit nicht ganz drei von fünf Sternen (2,9) hat es der Bayerische Wurstsalat auf den Platz 93 „geschafft“. Typischerweise besteht er aus geschnittener Brühwurst wie etwa Lyoner oder Regensburger und Zwiebeln. Angemacht wird er mit einem Dressing aus Essig, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Er wird gerne zusammen mit Butter und Brezeln serviert.

Schneeballen – süße Leckerei

Wie der Wurstsalat haben auch die Schneeballen, eine Spezialität aus Rothenburg ob der Tauber, es nicht ganz auf die drei Sterne gebracht. Sie belegen Platz 90. Schneeballen sind, obwohl einst nur zu besonderen Anlässen gebacken, inzwischen in ganz Bayern und das gesamte Jahr über erhältlich. Das runde Gebäck besteht aus einer Art Mürbeteig, wird frittiert und anschließend klassischerweise mit Puderzucker bestäubt. Inzwischen gibt es aber auch Varianten mit Nuss- oder Schokoladenüberzug oder auch gefüllt mit Marzipan oder Nougat.

Schneeballen werden zwar überregional auf den meisten Weihnachtsmärkten verkauft, in Bayern bekommt man die leckersten Varianten aber häufig ganzjährig. © Neirfy/Imago

Schlechte Bewertungen für das Leipziger Allerlei

Eigentlich ist Leipziger Allerlei eine (zumindest in Deutschland beliebte) Beilage. Der Gemüsemix besteht klassischerweise aus Erbsen, Möhren, Spargelköpfen, Sellerie und grünen Bohnen. Aber auch Blumenkohl oder Kohlrabi wird häufig zugefügt. Beim Food Atlas hat es jedoch längst nicht so gut abgeschnitten. Hier findet sich die Spezialität aus Leipzig auf Platz 80 wieder (2,8 Sterne).

Pfefferpotthast – eine Spezialität aus Westfalen

Optisch erinnert das Gericht (Platz 78, 2,8 Sterne) am ehesten an Rindergulasch und ist der westfälischen Küche zuzuordnen. Dabei wird Rindfleisch in viel Schmalz und Zwiebeln ordentlich angebraten und mit Nelken und Lorbeer grundgewürzt. Zerfällt das Fleisch fast, kommt noch jede Menge frisch gemahlener Pfeffer dazu, Kapern und Zitronensaft sind optional. Damit die Soße schön sämig wird, werden Semmelbrösel zum Binden genutzt. Im Sommer wird der Pfefferpotthast mit Salzkartoffeln und Salat, im Winter mit Roter Beete und Gewürzgurken serviert.

Zungenwurst – auch in Deutschland nicht jedermanns Sache

Auf Platz 76 der schlimmsten Gerichte Europas befindet sich die Zungenwurst. Im Grunde ist das eine gut gewürzte Blutwurst mit Stücken gepökelter Zunge. Früher war sie Teil vieler Brotzeiten, doch in der heutigen Zeit wurde das immer weniger. Inzwischen gilt sie bei Kennern als Delikatesse. Zunge selbst gilt als zart und fettarm.

Anisplätzchen – eine Weihnachtsspezialität

Anisplätzchen gehören für viele Familien auf den Weihnachtsteller. Und warum auch nicht, denn eigentlich erinnern sie ein wenig an Macarons: außen schön knusprig, innen schön weich. Trotzdem, mit nur 2,5 Sternen haben sie es auf den 18. Platz unter den 100 schlimmsten Gerichten Europas gebracht.

Brotsuppe – Bayerns Spezialität ist das schlimmste deutsche Gericht Europas

Zumindest laut dem Taste Atlas ist die Brotsuppe hier deutscher Spitzenreiter (Platz 13, 2,4 Sterne). Sie ist als Arme-Leute-Essen bekannt, oder auch als Fastenessen und wird in Varianten in vielen Ländern gegessen. Früher konnte man so altbackenes Brot weiterverwerten und musste es nicht entsorgen. Heute ist die Brotsuppe gehaltvoller und wird häufig in einem ausgehöhlten Laib serviert. Grundlage ist in der Regel eine (Fleisch-)Brühe, in die anschließend Brot gegeben wird. Dieses saugt die Brühe auf und wird dadurch schön weich.

Brotsuppe galt früher als Arme-Leute-Essen, ist aber immer noch ein idealer Weg, um altes Brot zu verwerten. © fanfo/Imago

Schimmste Gerichte in Europa: Wer führt die Liste an?

Die drei schlimmsten Gerichte Europas kommen nicht aus Deutschland. Zum einen wäre da der Indigirka Salat aus Russland (Platz 4, 1,9 Sterne): ein Salat mit gefrorenem Fisch, der im Dressing auftaut. Darauf folgt Island mit Hákarl (Platz 3, 1,7 Sterne): vergorenes, getroknetes Haifleisch. Die Silbermedaille geht an ein Getränk (Yorsh – Bier mit Vodka, Russland, 1,5 Sterne). Laut Taste Atlas und den Bewertenden ist das schlimmste Gericht Europas Gamalost aus Norwegen (1,4 Sterne) – ein Sauermilch-Schimmelkäse.