Elf Gerichte, die man nicht kochen muss und so für Abkühlung an heißen Sommertagen sorgen

Der Sommer ist großartig, aber nicht unbedingt, wenn man in einer Küche, bei 36 Grad im Schatten, kochen soll. Bei diesen leckeren Gerichten bleibt der Herd aus.

Vor zehn Jahren noch unbekannt und mittlerweile ein Klassiker! Mit Feta und Minze ist dieser Wassermelonensalat perfekt gegen die Sommerhitze!

Auch wenn man beim Zerschmettern der Gurken vielleicht etwas ins Schwitzen kommt, sorgt der chinesische ‚smashed' Gurkensalat beim Genuss für Erfrischung.

Noch einfacher ist die Zubereitung dieses Sattmacher-Bohnensalates mit Avocado. Denn hier muss man eigentlich nur ein paar Konservendosen öffnen und fertig.

Wer nicht nur Salat essen will, der kann sich eine Suppe „kochen". Eine kalte Tomatensuppe oder auch Gazpacho schmeckt herrlich erfrischend an heißen Tagen.

Wassermelone schmeckt pur, als Salat und als Suppe! Denn mit etwas Wassermelone wird eine eiskalte Tomaten-Gazpacho noch erfrischender.

Ein belegtes Brot ist wohl der Klassiker der berühmten kalten Küche. Und wer gekochte Eier zu Hause hat, kann daraus ein leckeres und sättigendes Eiersalat-Sandwich zaubern.

Alternativ gibt's einen fruchtigen Curry-Hähnchensalat mit Mandarinen aufs Brot. Funktioniert ohne Pfanne, denn Hähnchenfleisch kann man auch schon gegart im Supermarkt kaufen.

Die vegetarische Alternative ist eine Variante von Bruschetta. Die Avocado kann gegrillt werden, muss aber nicht. So bleibt die Küche schön kalt und man selbst bewahrt einen kühlen Kopf.

Ob aufs Brot oder zum Dippen – ein Tomate-Mozzarella-Aufstrich ist schnell gemacht und vielseitig einsetzbar.

Eine bunte Bowl aus frischen und knackigen Zutaten ist sättigend, ohne allzu schwer im Magen zu liegen. Noch leichter wird's, wenn man das Quinoa durch Blumenkohlreis ersetzt.

Zum Abschluss gibt es noch etwas Süßes. Diese Blue Spirulina Bowl nicht nur ein angesagter Foodtrend, sondern auch ein kühler Snack an warmen Sommertagen.

Man stelle sich vor: Ein langer, heißer Sommertag steht an und die Sonne brennt vom Himmel. Die Hitze ist erdrückend, man schwitzt und auch die Ventilatoren sorgen nicht für die ersehnte kühle Brise. Und plötzlich knurrt der Magen... Mist! Die Vorstellung, sich in eine heiße Küche zu stellen, um eine Mahlzeit zuzubereiten, klingt wirklich alles andere als verlockend. Doch keine Sorge, es gibt zahlreiche leckere Gerichte, die man ganz ohne Herd, Backofen und Co. zubereiten kann. Also lassen wir die Töpfe und Pfannen links liegen und freuen uns auf erfrischende und einfache Sommergerichte. Die machen satt und sorgen für einen kühlen Kopf.

Die leckersten Gerichte, wenn es einfach viel zu heiß zum Kochen ist:

Um zum Rezept zu gelangen, klicke einfach auf den Link:

Fünf einfache Tipps, um effektiv für Abkühlung zu sorgen

Und falls die leckeren Rezeptideen von Einfach Tasty noch nicht „cool“ genug sind, versuche es doch mal so:

Wasser, Wasser, Wasser – viel Trinken!

Kühle Dusche oder Bad – sorgt für Erfrischung und senkt die Körpertemperatur.

Helle, leichte und luftige Kleidung – ermöglicht die Luftzirkulation, sodass Schweiß besser verdunsten kann.

Kühlende Tücher oder Eispackungen – wirken im Nacken, an den Handgelenken oder auf der Stirn wahre Wunder.

Entspannung – Stress kann die Wahrnehmung der Hitze verstärken, daher einfach mal eine Pause einlegen und durchatmen.

Mit coolen Tipps und köstlichen Sommergerichten, die nicht gekocht werden müssen, kann man heiße Tage viel entspannter aushalten und sogar genießen. Dazu noch das ein oder andere eiskalte Getränk – herrlich!