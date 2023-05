5. Wenn wir schon bei Laserschwertern sind, wie wäre es mit leuchtenden Essstäbchen?

7 Must-have Küchengeräte für Star Wars Fans

Von: Sandra Keck

Am 4. Mai ist internationaler Star Wars Feiertag und mit diesem thematisch passenden Küchen-Gadgets kannst du den berühmten Filmen richtig huldigen.

Mit diesen Küchen-Gadgets ist die (Koch)Macht mit dir (Symbolbild). © Saber Chops/CHO/Canva.vom

„May the fourth be with you“ ist ein berühmtes Wortspiel, das aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem legendären Star Wars Zitat „May the Force be with you“ entstanden ist. Darum feiern seit 2011 alle Star Wars Fans rund um den Globus heute die Filme von George Lucas rund um die epische Weltraumsaga. Die Frage ist, wie feierst du? Vielleicht mit Bier? Na dann solltest du dir lieber den Artikel für 10 Geschenkideen für alle, die ihr Bier auch gerne vor vier trinken, ansehen.

Wenn du aber ein Star Wars Fan bist und deine Küche mit passenden Gadgets ausstatten möchtest, haben wir hier sieben Must-have-Küchengeräte für dich zusammengestellt.

1. Für galaktisch-gute Gerichte: Elektrischer Schnellkochtopf im futuristischen R2-D2-Design

Mit dem 7-in-1 Multikocher im R2-D2-Design ist die (Koch-)Macht mit dir (Symbolbild). © Canva Creative Studio/Instant Pot/Amazon.de

Dieses stylische Küchengerät im R2-D2-Design ist nicht von dieser Welt, denn es kombiniert Reiskocher, Schongarer, Schnellkochtopf, Joghurtbereiter, Sautierpfanne, Dampfgarer und Aufwärmer in nur einem Gerät. So kannst du leckere Gerichte zubereiten, die der Allianz genug Kraft, im Kampf gegen das Imperium, gibt.

2. French Press-Kaffeekanne im R2-D2-Design

R2D2 macht sich auch gut als Kaffeezubereiter, wie man hier sehen kann (Symbolbild). © Canva Creative Studio/CHO/Amazon.de

Komm auf die dunkle Seite der Macht - hier gibt es frischen Kaffee.

3. Perfekt für die Tasse Kaffee zwischendurch: Mandalorian Kaffeemaschine mit Tasse

Wer Fan des klassischen Filterkaffees und von Star Wars ist, kommt mit der Mandalorian Kaffeemaschine auf seine Kosten (Symbolbild). © Canva Creative Studios/Uncanny Brands/Amazon.de

Mit Baby-Yoda ... ähm Verzeihung - Grogu beginnt dein Tag doch gleich viel besser. Die kompakte Single-Kaffeemaschine mit integriertem Permanentfilter brüht dir die perfekte Tasse Kaffee in 90 Sekunden, wenn dich spontan der Koffein-Durst überfällt.

4. Das Salz für die Suppe, den Pfeffer für die Würze und die Laserschwerter für die Jedis.

SIRRR....SIRRR...SIRRRRRRR (Symbolbild). © Canva Creative Studio/Disney/Amazon.de

Hier wirst du Luke Skywalker definitiv nicht „Hilfe, die Mühle ist ja nur Schrott!“ schreien hören! Und falls der Kampf am Esstisch über das Nachwürzen von Mamas liebevoll zubereiteten Speisen wieder eskaliert, hast du die richtigen Waffen, in Form der ikonischen Laserschwerter von Star Wars, direkt parat.

Eine von vielen vielversprechenden Amazon-Bewertungen: „Sehr gute Verarbeitung, Mühlwerk für Merch-Artikel echt 1A und vom Effekt her für Fans unübertroffen.“

5. Wenn wir schon bei Laserschwertern sind, wie wäre es mit leuchtenden Essstäbchen?

Mit Essen spielt man nicht, aber mit diesen Laserschwerter-Essstäbchen schon (Symbolbild). © Canva Creative Studio/Saber Chops/Amazon.de

Mit diesen leuchtenden Essstäbchen liegt das Schicksal ferner Galaxien (oder nur vom Sushi vor dir) in deinen Händen. Möge die Macht den Bauch von allen vor Hunger schützen. Mögen Gabeln oder andere Bestecke den Beschenkten absolut NICHT begleiten, solange er diese coolen, leuchtenden Stäbchen zum Essen hat. Viele Nutzer:innen sind begeistert und schreiben 5-Sterne-Rezessionen wie diese hier: „Diese Essstäbchen wurden als Geschenke gekauft und waren ein großer Hit! Sie leuchten schön und hell, sie sind ein wenig dicker als normale Essstäbchen, aber eine lustige Neuheit!!!“

6. Dein Brot knusprig toasten du musst: Star Wars LSW-21CN Toaster

Für ein galaktisch-gutes Frühstück (Symbolbild). © Canva Creative Studio/Star Wars/Amazon.de

Star Wars Fans versammelt euch und möge der Toast (und die Marmelade) mit euch sein!

7. Geeignet fürs Gefrierfach und für den Backofen zugleich sind diese Silikon-Eiswürfelformen einfach nicht von dieser Welt.

Ob für Eiswürfel, Pralinen oder Gummibärchen - die witzigen Silikonformen mit Star Wars-Charakteren sind vielseitig einsetzbar (Symbolbild). © Canva Creative Studio/Sunerly/Amazon.de

Die Eiswürfel-Formen kommen aus einer weit entfernten Galaxie und geben dir die Macht, deine Getränke perfekt zu kühlen.

Eine vielversprechende Bewertung bestätigt: „Habe Eiswürfel und auch Schokoladendekoration damit gemacht und war begeistert vom Ergebnis. […] Ein Muss für jeden Fan!!!“

Egal, ob du dein Frühstück mit LSW-21CN-Toast startest oder deine Kaffeezeit mit einer R2D2-Kaffeekanne genießen möchtest, diese sieben Küchengeräte machen jeden Tag zu einem galaktischen Erlebnis.