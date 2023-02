40 Tage Verzicht: Die Fastenzeit beginnt – was das jetzt bedeutet

Von: Anna Heyers

Das närrische Treiben der Karnevalszeit ist vorbei und damit beginnen für viele Menschen Tage des Verzichts. Doch was genau steckt eigentlich hinter der sogenannten Fastenzeit und was wird gefastet?

Das Fasten zwischen Karneval und Ostern wird Fastenzeit oder auch österliche Bußzeit genannt und ist für viele Menschen eine Tradition. Gerade, aber nicht ausschließlich, Christen verzichten in diesen Wochen auf bestimmte Lebensmittel oder andere, ihnen wichtige Dinge. Ziel der meisten Gläubigen ist hier auch die Vorbereitung auf das nahende Osterfest und damit die Auferstehung Jesu. Die Fastenzeit beginnt üblicherweise am Aschermittwoch (22.02.2023) und endet in der Nacht zum Ostersonntag (08.04.2023). Ideales Timing, denn dann beginnt wieder die Zeit der üppigen Osterbrunche, niedlicher Hefegebäcke und Festessen.

Fastenzeit: Woher kommt die Tradition des Verzichts?

Ihren Ursprung hat die Fastenzeit in der Bibel. Darin steht geschrieben, dass Jesus 40 Tage in der Wüste fastete, bevor er seine Mission begann. Noch heute nutzen einige Menschen diese 40 Tage, um sich Gott wieder näher zu fühlen, Verzicht zu üben und Buße zu tun.

Die Zahl 40 hat generell in der Bibel eine große Bedeutung. So dauerte etwa auch die Sintflut 40 Tage, Moses war diese Zeit auf dem Berg Sinai und ganze 40 Jahre lang dauerte die Wanderung der Israeliten durch die Wüste. Dass es zwischen Aschermittwoch und Ostern genau genommen mehr Tage sind, man aber trotzdem nur von 40 Fastentagen spricht, liegt daran, dass die Sonntage nicht zählen. Sie sollen im Kleinen in der Woche an Jesus und Gott erinnern und sind deshalb ausgenommen.

Fasten: überlieferte Tradition, aber trotzdem trendig

Das Fasten zwischen Karneval und Ostern ist längst nicht mehr nur typisch für Gläubige. Auch andere Menschen, die vielleicht mit Religion weniger zu tun haben, nutzen diese Zeit häufig, um auf bestimmte Dinge in ihrem Leben zu verzichten. Dazu gehören vielleicht auch, auf Fleisch oder Zigaretten zu verzichten, statt dem Auto öfter das Rad zu nehmen, nicht immer sofort alles zu kaufen oder das Handy zu bestimmten Zeiten einfach auszumachen. Diese Themen zielen eher darauf ab, schlechte Gewohnheiten abzulegen und mehr Entschleunigung im Alltag unterzubringen – in der heutigen Zeit angesehene Ziele.

Verzicht – was wird denn eigentlich gefastet?

Während beim Veganuary auf alle tierischen Produkte verzichtet wird, und beim Dry January (trockener Januar) auf alles Alkoholische, ist man in der Fastenzeit sehr flexibel. Alkohol und Süßigkeiten nicht zu sich zu nehmen – dafür entscheiden sich jedes Jahr die meisten Menschen. Was sonst noch gerne gefastet wird, zeigt eine Umfrage im Auftrag der DAK:

Platz Was Prozent 1. Alkohol 73 1. Süßigkeiten 73 3. Fleisch 55 4. Zigaretten/Rauchen 43 5. Fernsehen 39 6. Handy/Computer 19 7. Auto 18

Egal, was man fastet, die meisten nutzen diese Zeit auch, um sich von schlechten Angewohnheiten zu lösen oder sie zumindest einzuschränken.

Fasten – aber richtig: Wie hält man am besten durch?

Menschen, die komplett auf bestimmte oder generell auf Lebensmittel verzichten, sollten dies nur machen, wenn sie vorher einen Arzt konsultiert haben. Generell gilt hier: viel trinken (ungesüßtes wie Wasser oder Tee, mind. 2,5 Liter/Tag), Zeit begrenzen, langsame Umstellung – sowohl ins als auch aus dem Fasten heraus.

40 Tage können außerdem ganz schön lang sein. Wer bis zum Ostersonntag durchhalten möchte, dem könnten folgende Tipps helfen:

Bewegung: Ein gemütlicher Spaziergang, gern auch mit Freunden, sorgt für Ablenkung. Wenn die Sonne scheint, wird dazu auch noch die Laune gesteigert.

Entspannung: Entspannungsübungen, Yoga, Pilates o.ä. helfen, sich etwa von Heißhunger-Attacken abzulenken.

Austausch: Die Erfahrungen zu teilen, beispielsweise mit Freunden oder Familie, aber auch in Gruppen oder Foren im Internet, kann bei Krisen helfen.

Ziele: Die Ziele sollten realistisch gesteckt werden. Wer z.B. auf Süßigkeiten generell nicht verzichten möchte, könnte sich ab und an trotzdem ein Stück Schokolade (mit hohem Kakao-Anteil) gönnen.

Fasten in anderen Kulturen

Eine Zeit des Fastens gibt es auch in anderen Kulturen. So verzichten zum Beispiel gläubige Muslime im neunten Monat des islamischen Mondkalenders, dem Ramadan, für 29 oder 30 Tage auf alle Genüsse. Erst nach Sonnenuntergang darf wieder gegessen und getrunken werden. In diesem Jahr wird Ramadan vom 22. März bis zum 21. April dauern.

Auch im Hinduismus nehmen viele Gläubige keine Nahrung an Vollmond- oder Neumondtagen zu sich. Jom Kippur gilt im Judentum als Tag der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen – ein sehr strenger Fastentag, an dem weder gegessen noch getrunken wird (24./25. September 2023).