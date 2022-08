Der Pinterest „Food Trend Friday“ sorgt mit dieser Yellow Summer Bowle für Erfrischung

Von: Sandra Keck

Teilen

Von dieser fruchtigen Yellow Summer Bowle nehm ich auch ein Glas. © Einfach Tasty

An heißen Sommertagen kühlt dich dieser Pinterest Food Trend garantiert ab!

Einfach Tasty ist neu auf Pinterest und das feiern wir mit einem mega Gewinnspiel. Und wir wären nicht wir, wenn wir on top nicht noch ein super leckeres Rezept für dich bereit hätten. Unsere exklusive Pinterest-Serie „Food Trend Friday“ geht in die zweite Runde mit einer fruchtig-erfrischenden Yellow Summer Bowle. Die ist perfekt für dein nächstes Gartenfest, Grillparty oder Picknick am See. Probier es doch am besten direkt am Wochenende aus und lass dich überzeugen. Cheers 🍾

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Mango-Eiswürfel:

Ananas a. d. Dose

Mangosaft

Bowle:

300 g Honigmelone, gewürfelt

300 g Cantaloupe-Melone, gewürfelt

100 g Physalis, halbiert

1 Zitrone, in Scheiben

1 Limette, in Scheiben

300 g Ananas a. d. Dose

1,5 l Sekt, gekühlt

300 g Mangosaft

2 EL Orangensirup

Außerdem:

Bowlegefäß oder Schale

Eiswürfelbehälter

Die Zubereitung ist ganz leicht:

Für die Mango-Eiswürfel: Ananas aus der Dose in kleine Würfel schneiden und in die Mulden einer Eiswürfelform legen. Mit Mangosaft (oder einem anderen gelben Saft) auffüllen und über Nacht einfrieren.

Ananas aus der Dose in kleine Würfel schneiden und in die Mulden einer Eiswürfelform legen. Mit Mangosaft (oder einem anderen gelben Saft) auffüllen und über Nacht einfrieren. Für die Bowle: Obst waschen und in Würfel, Scheiben oder Sternchen schneiden. In eine große Schale oder ein Bowlegefäß geben. Mit gekühltem Sekt, Mangosaft und Orangensirup auffüllen und umrühren.

Obst waschen und in Würfel, Scheiben oder Sternchen schneiden. In eine große Schale oder ein Bowlegefäß geben. Mit gekühltem Sekt, Mangosaft und Orangensirup auffüllen und umrühren. In Gläser füllen und mit den Eiswürfeln servieren.

Prost!

Tipp: Die Mango-Eiswürfel kühlen die Bowle nicht nur, sondern verwässern sie auch nicht. Für noch mehr Farbe kannst du verschiedene Säfte (zum Beispiel Pfirsich, Orange oder Kirsch) verwenden und diese mit Früchten, Minze, essbaren Blüten oder auch Glitzerstaub füllen.

Am Pinterest „Food Trend Friday“ haben wir eine erfrischende Abkühlung in Form von dieser Yellow Summer Bowle für dich. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Du hast unseren ersten Pinterest Food Trend verpasst? Keine Sorge hier geht es direkt zum Rezept für unsere süße Blue Spirulina Bowl.

Und wenn du sowieso nicht genug von leckeren Rezeptideen bekommst, dann kannst du dich auch ganz einfach beim Einfach Tasty Newsletter anmelden und damit immer up to date bleiben.