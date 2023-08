Typische Fehler beim Erdbeeren schneiden, die den Genuss schmälern

Um Erdbeeren in ihrer ganzen Süße genießen zu können, sollten Sie eine Reihe von Dingen beachten. Viele Menschen begehen bei der Zubereitung schwerwiegende Fehler.

Was ist rot, süß und bei Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen beliebt? Richtig, Erdbeeren. Das leckere Obst hat von Ende April bis Anfang September Saison, wobei die meisten Beeren im Juni und Juli geerntet werden. Bei der Zubereitung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Die saftigen Früchtchen lassen sich als Snack für zwischendurch naschen oder zu Desserts wie Sorbet oder Kuchen weiterverarbeiten. Selbst im Salat sorgen Erdbeeren für das gewisse Etwas. Bei der Zubereitung werden jedoch immer wieder typische Fehler begangen, die den Genuss schmälern. Dank unserer Tipps werden ihnen die folgenden No-Gos so schnell nicht mehr passieren.

Fehler Nummer 1: Erdbeeren vor dem Waschen schneiden

Aufgrund ihrer zarten Struktur sollten Erdbeeren richtig geschnitten werden. © studiofi/Imago

Die meisten Menschen gehen bei der Zubereitung von Erdbeeren folgendermaßen vor: Erst wird der grüne Strunk entfernt, dann waschen sie die Früchte unter dem Wasserstrahl. Genau damit ruinieren sie jedoch das Geschmackserlebnis. Der Strunk bildet nämlich einen natürlichen Schutz um die Erdbeere. Ohne ihn saugt sich die Frucht mit Wasser voll und verliert jede Menge Aroma. Besser ist es, das Grün beim Waschen dranzulassen.

Außerdem leiden die empfindlichen Beeren, wenn sie in Kontakt mit dem harten Wasserstrahl kommen. Um Beschädigungen und Druckstellen zu verhindern, sollten Erdbeeren stattdessen im Wasserbad gereinigt werden. Es reicht, eine Schüssel mit kaltem Wasser vorsichtig hin und her zu schwenken, um Schmutz von den Erdbeeren zu lösen. Lassen Sie das Obst anschließend in einem Sieb gut abtropfen.

Fehler Nummer 2: Stumpfes Messer verwenden

Im Vergleich zu Obstsorten wie Äpfeln sind Erdbeeren deutlich weicher. Ihre zarte Konsistenz verleitet viele Menschen zu der irrtümlichen Annahme, dass ein Buttermesser reicht, um die Frucht zu schneiden. Dadurch können die empfindlichen Beeren aber verletzt werden. Um das Beste aus dem Obst herauszuholen, sollten Sie stets ein scharfes, spitzes Messer verwenden. Ungeeignet sind neben stumpfen Messern außerdem Klingen mit großen Zähnen.

Fehler Nummer 3: Erdbeeren im geschnittenen Zustand aufbewahren

Leider verlieren Erdbeeren rasend schnell an Frische. Der Landwirtschaftskammer NRW zufolge büßen die roten Früchte schon wenige Stunden nach der Ernte Aroma ein. Um die Beeren nach dem Kauf bzw. der Ernte möglichst lange genießen zu können, sollten sie ungewaschen und ungeschnitten im Kühlschrank landen. Dort halten sie sich zwei bis drei Tage lang. Erst kurz vor dem Verzehr bzw. der Weiterverarbeitung sollten Erdbeeren aus dem Kühlschrank geholt und in Stücke geschnitten werden. Ansonsten beginnen sie schnell zu faulen und verlieren ihren typisch süßen Geschmack.

Fehler Nummer 4: Erdbeeren in Plastikverpackung lagern

Wer Erdbeeren im Supermarkt kauft, erhält sie vermutlich in einer Schachtel, die selbst aus Plastik besteht oder mit Plastik verpackt ist. Darin bildet sich schnell Kondenswasser, da die Feuchtigkeit und der Sauerstoff, den Erdbeeren zum Atmen brauchen, nicht zirkulieren können. Die nasse Umgebung führt wiederum zur Schimmelbildung. Besser ist es, die Erdbeeren in einem luftdichten Behälter aus Glas oder Keramik aufzubewahren. Sie können die Erdbeeren auch in ein Papiertuch wickeln, um überschüssige Feuchtigkeit zu absorbieren. Oder Sie stellen das Obst einfach lose in einem Sieb in den Kühlschrank. Auf diese Weise kommt von allen Seiten kühle Luft an die Beeren heran.

Fehler Nummer 5: Einfachen Trick nicht nutzen

Manchmal muss man einfach ein wenig „out of the box“ denken. Um Erdbeeren spielend einfach zu entstielen, gibt es einen Trick. Verwenden Sie dafür einen Strohhalm statt eines Messers. Aus welchem Material der Trinkhalm besteht, spielt keine Rolle. Sowohl Plastik als auch Edelstahl, Glas und Bambus eignen sich dafür. Führen Sie den Strohhalm von unten in die Mitte der Erdbeere ein und schieben Sie ihn durch. Auf der anderen Seite tritt der Halm mitsamt dem Strunk und etwas Fruchtfleisch wieder heraus. Das Tolle daran: Ohne großen Aufwand wird die Erdbeere von innen ausgehöhlt und bleibt als Frucht ganz.