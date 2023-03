Ein herzhaftes Stück, so saftig und fein, die Spinatquiche mit Ei, das muss wohl sein

Von: Eva Lipka

Diese vegetarische Spinatquiche mit Ei ist ein Hingucker und perfekt für den nächsten Osterbrunch. © Einfach Tasty

Da wird selbst der Osterhase blass vor Neid:

Diese einfache Spinatquiche ist ein absoluter Klassiker. Die gebackenen Eier machen sie zu einem echten Hingucker für den Osterbrunch. Vegetarier:innen, als auch Fleischesser:innen holen sich hier einen Nachschlag. Und nicht nur zum Osterfest macht diese herzhafte Tarte ordentlich was her.

Der Frühling beginnt und es ist Zeit für ein Picknick? Mit dieser Spinatquiche mit Ei machst du alles richtig. Die eingebackenen Eier strahlen mit der Sonne um die Wette.

Also, worauf wartest du noch? Probier‘ es aus!

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Spinatfüllung:

2 TL Butterschmalz

160 g Zwiebeln, gewürfelt

2 Knoblauchzehen, gehackt

400 g Spinat, frisch

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

0,5 TL Muskatnuss

Käse-Creme:

150 g Appenzeller Käse, gerieben

Salz

Pfeffer

200 g Crème fraîche

Außerdem:

1 Pck. (á 300 g) Quiche- und Tarteteig a. d. Kühlregal

3 Eier

So einfach ist die Zubereitung:

Backofen auf 220 °C Ober-/ Unterhitze vorheizen. Für die Spinatfüllung: Butterschmalz in einer Pfanne zergehen lassen. Zwiebeln und Knoblauch darin andünsten. Danach Spinat hinzufügen und rühren, bis er eingefallen ist. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Für die Käse-Creme: In einer Schüssel den Appenzeller Käse nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. Crème fraîche hinzufügen und gut verrühren. Den Quicheteig in einer Tarteform auslegen und die überstehenden Ränder abschneiden. Mit dem Stiel eines Kochlöffels vorsichtig an den Seiten der Form festdrücken. Danach einige Male mit der Gabel Löcher in den Boden stechen. Erst die Käse-Creme und dann die Spinatfüllung gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Mit einem Esslöffel drei Mulden in die Spinatfüllung drücken und für 20 Minuten backen. Quiche herausnehmen und die Eier in die vorab geformten Mulden schlagen. Weitere 15 Minuten backen, bis die Eier gestockt sind. Direkt warm oder abgekühlt genießen. Guten Appetit!

Die Spinatquiche kannst du direkt warm essen oder als kalte Speise servieren. Das perfekte Rezept für den nächsten Osterbrunch. © Einfach Tasty

Du bist für den Nachtisch zuständig? Dann probier es doch mal mit diesem saftigen Karottenkuchen mit Frischkäse, der zu Ostern auf keiner Kaffeetafel fehlen darf.

