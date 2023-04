Mit diesem überbackenen Hühnerfrikassee sagst du deinem Hungergefühl ade

Von: Sandra Keck

Teilen

So hast du Hühnerfrikassee bestimmt noch nicht gegessen. Das Rezept für unser gratiniertes Hühnerfrikassee findest du hier. © Einfach Tasty

Hühnerfrikassee ist ein Klassiker der deutschen Küche. Falls du davon mal zu viel gekocht hast, eignet sich unsere Rezeptidee auch perfekt als Resteverwertung.

Wenn meine Mama zu Hause Hühnerfrikassee gekocht hat, durften wir uns immer über zwei Gänge freuen. Zuerst eine kräftige Hühnersuppe mit Nudeln und danach ein cremiges Frikassee mit Reis (oder anderen Nudeln 😅). Ein Gericht, was ich auch noch heute gerne esse und du doch bestimmt auch, oder?

Wir haben für dich ein Rezept kreiert, welches aus drei Bestandteilen besteht: Hühnerbrühe, Frikassee und Auflauf. Du kannst dir die Arbeitsschritte aufteilen und die Brühe bereits am Vortag kochen. Ganz nach dem Motto: Work smart, not hard.

So geht‘s:

Du brauchst die folgenden Zutaten:

Hühnerbrühe:

800 g Hähnchen mit Knochen und Haut (z. B. Keule, Brust)

1 Bund Petersilie

1 Zwiebel, geschält und halbiert

1 Lorbeerblatt

2 Pimentkörner

1 TL Pfefferkörner

1,5 Liter Wasser

Frikassee:

40 g Butter

3 EL Mehl

600 ml Hühnerbrühe (zuvor gekocht)

1,5 TL Salz

1 TL Pfeffer

2 EL Zitronensaft

400 g Kartoffeln, geschält und gewürfelt

300 g Möhren, geschält und gewürfelt

200 ml Schlagsahne

200 g Champignons, in Scheiben

200 g TK-Erbsen

Auflauf:

2 Scheiben Toastbrot, gewürfelt

100 g Emmentaler, gerieben

100 g Butter, gewürfelt

Petersilie

Die Zubereitung gelingt mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz leicht:

Für die Hühnerbrühe: Hähnchenfleisch zusammen mit Petersilie, Zwiebel, Lorbeerblättern, Pimentkörnern und Pfefferkörnern in einen großen Topf geben. Kaltes Wasser zugießen und zugedeckt zum Kochen bringen. Hitze reduzieren und eine Stunde köcheln lassen. Brühe durch ein Sieb in ein anderes Gefäß gießen und Fleisch vom Knochen lösen. Für das Hühnerfrikassee: Butter in einem Topf schmelzen, Mehl zugeben und kurz mitbraten. 600 ml Hühnerbrühe nach und nach zugießen, dabei gut rühren, damit sich keine Klümpchen bilden. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. Kartoffeln und Möhren zugeben. Etwa 20 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Schlagsahne, Champignons, Erbsen und Hühnerfleisch zugeben. Umrühren und in eine gefettete Auflaufform geben. Für den Auflauf: Hühnerfrikassee mit Toastbrot, Emmentaler und Butter bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Umluft etwa 30 Minuten backen, bis der Käse goldgelb und das Toastbrot knusprig ist. Nach Belieben mit frisch gehackter Petersilie bestreuen. Guten Appo!

Dieses gratinierte Hühnerfrikassee solltest du unbedingt ausprobieren. Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

Falls du noch Platz für einen Nachtisch hast, dann kann ich dir diesen wärmstens empfehlen: Bei diesem süßen Grießauflauf mit Kirschen werden Kindheitserinnerungen wach.

Du bist Foodie und immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen? Dann melde dich jetzt für unseren Newsletter an und bekomme regelmäßig unsere neusten Kreationen direkt in dein E-Mail-Postfach geschickt.