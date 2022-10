Diese bunte türkische Pizza mit Hackfleisch ist unsere einfache Version von Lahmacun

Was ist Lahmacun?

Lahmacun ist ein typisch türkischer Imbiss oder Snack auf die Hand. Dabei wird ein Fladenbrot aus Hefeteig vor dem Backen dünn mit einer würzigen Mischung aus Hackfleisch, Zwiebeln und Tomaten bestrichen. Der Name bedeutet so viel wie „Fleisch mit Teig“. Und genau genommen ist unsere türkische Pizza auch nichts anderes, daher ist der Name auch gerechtfertigt 😅. Durch die Zugabe von frischen Zutaten, wie Tomaten, Petersilie und Feta bekommt „Fleisch mit Teig“ aber ein buntes und knackiges Upgrade. Probiere es direkt aus.

So geht‘s:

Dafür brauchst du diese Zutaten:

Sauce:

100 g gehackte Tomaten (a. d. Dose)

2 EL Ajvar (pikante Paprikawürzpaste)

0,5 TL Salz

1 Prise Zucker

Hackfleisch:

300 g Rinderhack

1 TL Salz

1 TL Kreuzkümmel, gemahlen

0,5 TL Pfeffer

Pizzabelag:

1 Rolle (à 400 g) Pizzateig

80 g rote Spitzpaprika, gewürfelt

30 g rote Zwiebeln, in Scheiben

50 g Tomaten, gewürfelt

80 g Feta, zerbröselt

Glatte Petersilie

So einfach ist die Zubereitung:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Für die Tomatensauce: gehackte Tomaten, Ajvar, Salz und Zucker verrühren. Beiseite stellen. Für das Hackfleisch: Rinderhack mit Salz, Kreuzkümmel und Pfeffer gut vermengen. Pizzateig auf einem Backblech entrollen und gleichmäßig mit Tomatensauce bestreichen, dabei einen 3 cm breiten Rand freilassen. Hackfleisch in Stücke zupfen und auf der Tomatensauce verteilen. Paprikawürfel darüber streuen. Ränder einschlagen. Etwa 20 Minuten goldbraun backen. Für den Pizzabelag: Pizza direkt nach dem Backen mit Zwiebel, Tomaten, Feta und glatte Petersilie belegen. Zack - fertig!

